ANAF va verifica magazinul sătesc care a cumpărat o mașină de lux pentru un parlamentar PSD. Achiziția, dezvăluită de Snoop

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat marți, că instituția va verifica magazinul aflat într-un sat din Gorj care a cumpărat o mașină de lux pentru Mihai Weber, deputat PSD. Nica a răspuns întrebărilor jurnaliștilor azi, când a venit la Comisia de buget-finanțe din Parlament, unde a fost chemat să explice care este planul instituției cu privire la combaterea evaziunii fiscale și colectare.

Întrebat cum vede faptul că un mic magazin din satul Buduhala, județul Gorj, a cumpărat un Mercedes de 140.000 de euro pentru Mihai Weber, Adrian Nica a spus că îndeamnă oamenii care au astfel de date și informații, dar care nu au apărut încă în spațiul public, să le semnaleze către ANAF. Acesta dă asigurări că instituția va reacționa.

Site-ul de investigații Snoop.ro a descoperit că autoturismul Mercedes AMG GLE 53 a fost cumpărat de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un butic într-un sat de 900 locuitori. „A fost strategia firmei”, susține deputatul PSD Mihai Weber, care e acționar. Administrator este vicepreședintele PSD Gorj.

Președintele ANAF a spus că informațiile scoase la iveală de presă „sunt monitorizate de ANAF prin Direcția Generală a Managementul Riscului și folosește analiza de risc”.

„ANAF-ul analizează aceeași informație împreună cu alte informații pe care le are în baza de date. La ANAF pot să mai existe zeci de informații. Vom analiza cazuri”, a mai spus Nica.

În final, la insistențele jurnaliștilor prezenți la Parlament, șeful ANAF a declarat că instituția va face verificări în privința cazului descoperit de Snoop.

Mai mulți demnitari au mașini cumpărate pe firmă

Site-ul de investigații Snoop l-a surprins recent pe deputatul PSD Mihai Weber la volanul unui autoturism Mercedes AMG GLE 53. Mașina a fost cumpărată de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un butic într-un sat de 900 locuitori. „A fost strategia firmei”, susține Weber, care e acționar.

Schema folosită și de Weber este descrisă de fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș, ca un „fenomen la nivel național”, prin care patronii firmelor își cumpără produse de lux pe care le folosesc în interes personal. „Nu este un fenomen de mică amploare, ci unul care aduce multe prejudicii bugetului de stat”, spune Boloș.

Mihai Weber nu este singurul care are o mașină cumpărată pe firmă și care nu apare în declarația de avere. Tot Snoop a descoperit în 2024 că fostul candidat al PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cârstoiu conducea un BMW de peste 100.000 de euro, care nu figura în declarația sa de avere, ci era cumpărat pe firmă.

În aceeași situație se află și fostul ministru de Finanțe din partea PSD, Adrian Câciu. El conduce un Mercedes GLE 450 de peste 100.000 de euro, despre care a spus că este închiriat de la firma fostei soții. După apariția investigației, Câciu a spus că renunță la închiriere, după care a plecat în vacanță cu fosta soție, la volanul mașinii de lux.



