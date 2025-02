Analiză Deloitte: România își consolidează poziția secundă în rândul piețelor de fuziuni și achiziții din Europa Centrală și de Est. În 2024, aproape jumătate dintre investitorii strategici implicați în tranzacții pe piața locală au fost români

Piața de fuziuni și achiziții (mergersand acquisitions – M&A) din România a înregistrat în 2024 unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii cinci ani, conform unei analize efectuate de Deloitte România. Cu 151 de tranzacții de peste 5 milioane de euro, a căror valoare totală estimată este între 5,7 și 6,1 miliarde de euro și de 5,2 miliarde de euro, fără mega-tranzacția prin care PPC a preluat de la Evryo Group portofoliul de energie regenerabilă, piața locală de profil s-a apropiat anul trecut de nivelul record din 2022, când s-au înregistrat 155 de tranzacții cu o valoare totală estimată de aproximativ 5,2 miliarde de euro (excluzând cele două mega-tranzacții din 2022, care au totalizat 1,7 miliarde de euro).

Acest nivel de activitate consolidează poziția secundă a României în topul celor mai active piețe de M&A din regiunea Europei Centraleși de Est (ECE), arată datele Mergermarket analizate de Deloitte România. Ponderea țării noastre în numărul total de tranzacții înregistrate în regiune a crescut de la 15% (în 2023) la 17%, fiind depășită doar de Polonia (41%, în coborâre de la 44%, în 2023) și urmată de Cehia (13%) și de Ungaria (9%). Față de 2023, numărul de tranzacții din România a avut cea mai mare rată de creștere anuală din regiune, de 27%. Spre comparație, creșterea medie anuală în ECE a fost de 9% în 2024.

„Ritmul susținut de creștere a activității de M&A din România în 2024 consolidează poziția țării noastre în regiune, micșorând diferența față de lider, Polonia. De asemenea, este de remarcat tendința de maturizare a pieței locale de profil, vizibilă în creșterea numărului de tranzacții cu valoare mare, a valorii medii a tranzacțiilor, precum și a ponderii investitorilor locali în totalultranzacțiilor. Pentru 2025, ne așteptăm la o evoluție în aceeași direcție a maturizării pieței și la una-două mega-tranzacții”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Excluzând mega-tranzacțiile (tranzacții de peste 500 de milioane de euro), valoarea medie a unei tranzacții a fost de 34 de milioane de euro în 2024, față de 25 de milioane, în 2023.

Sectorul în care s-au înregistrat cele mai multe tranzacții în 2024 în România rămâne cel imobiliar și de construcții (28%). Acesta esteurmat de energie (18%), produse de consum (13%), produse și servicii industriale (10%) și tehnologie (7%). Din punctul de vedere al valorii, sectorul energetic conduce, cu 34% din totalul pieței, urmat de imobiliare și construcții (22%), produse de consum (14%), servicii bancare și valori mobiliare și produse și servicii industriale (câte 8%).

Investitorii strategici au continuat să domine piața în 2024, ponderea lor crescând ușor de la 87% (în 2023) la 89% din numărul total de tranzacții. Dintre aceștia, 44% au fost români, o creștere semnificativă față de anul anterior (29%), iar tranzacțiile în care au fost implicați reprezintă 32% din valoarea pieței, din nou, un avans considerabil față de 9%, în anul anterior.

„Este remarcabil că investitorii strategici români implicați în procese de fuziuni și achiziții în 2024 reprezintă aproape jumătate din numărul total și aproape o treime din valoarea totală a tranzacțiilor cu investitori strategici, ceea ce indică o tendință de maturizare a businessurilor antreprenoriale locale, care acum își consolideazăpoziția de piață prin achiziții”, a adăugat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Dintre investitorii strategici străini, cei care provin din Grecia au investit cele mai mari sume (13% din valoarea pieței locale din 2024), urmați de britanici (5%), cehi (5%) și elvețieni (4%). În funcție de numărul de tranzacții în care au fost implicați, se remarcă și investitorii din SUA (7% din volumul pieței), din Germania (5%) și din UK (4%).

Notă: analiza este efectuată pe baza informațiilor colectate din surse publice și actualizate cu valorile tranzacțiilor rezultate din cele mai recente informații disponibile.

