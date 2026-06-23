Anamaria Gavrilă, anunț-surpriză la ieșirea de la consultări: „Ne disociem complet de comportamentul AUR”

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a făcut marți o afirmație neașteptată, la finalul discuțiilor purtate de președintele Nicușor Dan cu delegația formațiunii ei: „Ne disociem complet de comportamentul AUR”.

Gavrilă a anunțat că parlamentarii POT susțin o formulă de guvernare prooccidentală, proamericană.

De asemenea, ea le-a spus reporterilor că discuția cu șeful statului a fost una „constructivă”.

„Noi, parlamentarii POT, vom susține o formulă pro-occidentală, pro-americană, unde noi să fim partea pro-românească. Vrem ca proiecte care sunt pentru români, legi care sunt pentru români să fie incluse în programul de guvernare”, a declarat Anamaria Gavrilă ea, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, la ieșirea de la consultări.

Ea a mai spus că, în actuala criză, POT a avut un comportament „rezonabil”, înțelegând că „bătăliile” trebuie purtate pe rând.

„Bătălia este cu guvernul Bolojan-USR”

Apoi, a criticat „comportamentul” formațiunii conduse de George Simion.

„Am înțeles că nu poți să faci spectacol atunci când țara are nevoie să fie scoasă din criză. Așa ne vom comporta și în continuare. Vom fi factorul de echilibru, de sprijin și vom arăta că, pe lângă ce se vede în politica românească – adică lipsă de maturitate, circ, scandal – POT poate fi partidul care să ajute să ieșim dintr-o situație de criză”, a adăugat ea, potrivit Agerpres.

Consultările de la Palatul Cotroceni covocate de președintele Nicușor Dan, LIVETEXT pe HotNews.

„Ne disociem complet de comportamentul AUR. Credem că ar fi fost o situație mult mai matură să înțeleagă că acum bătălia este cu guvernul Bolojan-USR, care nu a fost încă îndepărtat”, a punctat Gavrilă, la finalul declarațiilor ei făcute în fața reporterilor.