Nicușor Dan convoacă azi partidele la consultări. Programul anunțat acum

Nicușor Dan, la consultările de la Cotroceni din 18 mai Foto: Inquam Photos / Octava Ganea

Președintele Nicușor Dan a invitat marți partidele parlamentare la Palatul Cotroceni în vederea consultărilor pentru desemnarea unui nou premier, a anunțat Administrația Prezidențială.

Potrivit programului, fiecare partide are la dispoziție câte 30 de minute. La precedentele runde de consultări, fiecare partid primea câte o oră.

La finalul rundei de consutări, președintele este așteptat să anunțe desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit anunțului făcut de Administrația Prezidențială, programul este următorul

13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

14:30 – Uniunea Salvați România (USR);

15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

18:00 – Parlamentarii neafiliați.

O nouă tentativă de numire a unui premier

Votul de luni seară, când Adrian Veștea a primit 189 de voturi sub pragul necesar de 233, pune capăt primei tentative de nominalizare a noului Guvern. Întrucât Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de a ajunge în Parlament, potrivit legii nu este considerată o desemnare distinctă.

Dacă și a doua desemnare este respinsă de Parlament, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate. Cu toate acestea, Constituția spune că acesta poate recurge la acest gest, dar nu este obligat. Nicușor Dan nu a vorbit niciodată despre acest scenariu.