Ancheta ANAF privind banii din campania lui Călin Georgescu, finalizată. Adrian Nica: „Am sesizat organele de anchetă”

Călin Georgescu și susținători ai acestuia participă la un eveniment organizat cu ocazia Unirii Principatelor, la monumentul eroilor militari din Parcul Tineretului, în București, 24 ianuarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Președintele ANAF a anunțat marți că verificările care vizează banii folosiți de Călin Georgescu în campania electorală s-au încheiat și că instituțiile de anchetă responsabile au fost sesizate.

Marți, șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat la Parlament că instituția a finalizat ancheta, cerută de fostul ministru de finanțe Tanczos Barna și că a transmis deja rezultatul verificărilor către celelalte instituții responsabile.

„ANAF investighează toate finanțările de campanii ieșite în spațiul public. ANAF și-a terminat verificările, a sesizat instituțiile statului vizavi de rezultatul controlului”, a spus Nica.

Întrebat despre care e rezultatul anchetei și dacă are valențe penale, șeful ANAF a spus că nu poate da detalii suplimentare: „Nu vă pot comunica datele din anchetă. ANAF a sesizat organele de anchetă vizavi de această acțiune. Acțiunea este finalizată și sesizate organele”.

Ancheta, cerută de ministrul Finanțelor

La începutul lunii ianuarie, fostul ministru al Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat pentru Antena 3 CNN că ANAF, alături de organele judiciare verifică modalitatea de finanțare a campaniei electorale a lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale anulate.

„Datele din investigaţie sunt confidenţiale, dar vă pot confirma că da, este în derulare o investigaţie care are ca temă finanţarea campaniei şi are ca temă modalitatea şi fluxurile de bani care au ajuns din diverse surse într-o campanie electorală în care a fost protagonist domnul Călin Georgescu”, a spus atunci Barna.

Pe 10 decembrie, Direcţia Antifraudă anunţa verificări „în baza unor analize de risc”, în urma sesizării primite de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în legătură cu „aspectele fiscale privind promovarea” candidatului Călin Georgescu.

La finalul lunii noiembrie, șeful AEP, Toni Greblă, a anunţat că a sesizat Parchetul, Poliţia şi Fiscul despre posibile încălcări ale legislaţiei electorale, în timpul campaniei electorale, în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică și alți 20 de mercenari din gruparea sa.

Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra și un alt membru al familiei, Alexandru Potra au fugit din România, fiind dați în urmărire internațională, iar autoritățile române nu au încă informații despre locul unde s-ar afla.