Anchetă de terorism la marginea Parisului, după găsirea unor arme. Sute de persoane evacuate din zonă

Procurorii antitero ai Franței au deschis o investigație, duminică, după ce au fost găsite arme într-un autoturism parcat într-o suburbie din nordul Parisului, potrivit AFP și Le Monde.

Sâmbătă seară, dintr-un cartier din Sarcelles au fost evacuate 300 de persoane, în contextul informațiilor cu privire la un vehicul suspect în care a fost găsită „o armă de nivel militar”, conform ministrului de interne.

Procurorii au anunțat că a fost deschisă o investigație „sub acuzația de constituire a unei organizații criminale teroriste în scopul pregătirii unor infracțiuni care implică atacuri asupra persoanelor și transportul, deținerea și achiziționarea de arme în legătură cu o întreprindere teroristă”.

Ministrul afacerilor interne, Laurent Nunez, a declarat la BFMTV că autovehiculul se afla lângă în apropierea unei sinagogi din oraș.

„Încă nu cunoaștem motivele”, a spus Nunez, adăugând că „indivizii încă nu au fost identificați”.

În seara precedentă fusese creat un cordon de securitate în jurul mașinii, care era parcată într-un cartier aglomerat, în apropierea unui cinematograf și a unor restaurante evacuate la începutul serii.

Experții în dezamorsarea bombelor nu au găsit explozibili, dar, potrivit unei surse din poliție, mașina furată conținea o pușcă de asalt și un pistol.

Ministrul Nunez a mai declarat că de la începutul anului au fost dejucate trei atacuri, inclusiv un atac cu cuțitul asupra unui jandarm sub Arcul de Triumf, în februarie, în timpul ceremoniei de reaprindere a flăcării la Mormântul Soldatului Necunoscut.