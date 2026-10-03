Anchetă în Portugalia în legătură cu legalitatea utilizării bazei aeriene Lajes de către SUA în războiul din Iran

Procurorii portughezi au anunțat sâmbătă că au deschis o anchetă privind legalitatea autorizației acordate de guvernul de la Lisabona pentru utilizarea de către Statele Unite a bazei aeriene Lajes din arhipelagul Azore în timpul războiului din Iran, în urma unei plângeri depuse de un partid de opoziție, relatează Reuters, conform Agerpres.

Un acord încheiat de Portugalia cu Statele Unite permite Washingtonului să utilizeze baza fără autorizație prealabilă pe timp de pace, însă este nevoie de acordul Lisabonei în cazul ostilităților.

Spre deosebire de Spania vecină, Portugalia a autorizat mai multe zboruri de tranzit americane pe la baza aeriană Lajes, o decizie care a provocat critici din partea partidelor de opoziție de stânga și a declanșat o dezbatere politică privind rolul Lisabonei în operațiunile legate de conflictul cu Iranul.

Parchetul General a precizat într-un comunicat că „ancheta a fost deschisă în urma unei plângeri depuse de membri ai partidului Blocul de Stânga”, fără a oferi detalii.

Ministerul de Externe al Portugaliei a refuzat să comenteze în legătură cu acest subiect.

Blocul de Stânga a solicitat în aprilie procurorilor să investigheze modul în care Statele Unite utilizează baza Lajes, susținând că aceasta constituie o „încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Ministrul de externe Paulo Rangel a declarat însă că Portugalia nu a fost implicată în conflict și că utilizarea bazei aeriene Lajes a respectat dreptul internațional, fiind autorizată doar în urma unor garanții primite de la Washington conform cărora orice operațiune ar fi fost de natură defensivă, necesară, proporțională și limitată la ținte militare.

Baza aeriană Lajes, situată în arhipelagul Azore din Oceanul Atlantic, constituie un nod strategic de tranzit pentru forțele americane în baza unui tratat bilateral de apărare din 1951 și găzduiește forțe aeriene ale SUA, care asigură sprijin pentru operațiunile SUA, NATO și ale aliaților.