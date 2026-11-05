Andrei Cordea pleacă din Superliga! Suma pe care o încasează CFR

Andrei Cordea (27 de ani) nu va mai continua la CFR Cluj, după ce a ajuns la un acord pentru transferul în prima ligă din China. Extrema va evolua la Yunnan Yukun, formație la care sunt legitimați alți doi români, Andrei Burcă și Alexandru Ioniță.

Negocierile dintre cele două cluburi s-au încheiat joi dimineață, când au fost semnate documentele transferului, informează fanatik.ro. Ulterior, Cordea a ajuns la un acord și în privința contractului personal, astfel că mutarea a fost finalizată.

Fotbalistul are o înțelegere valabilă pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Transferul reprezintă o nouă experiență în străinătate pentru atacantul român.

CFR Cluj primește 710.000 de euro pentru Andrei Cordea

Conform sursei citate, CFR Cluj va încasa în total 710.000 de euro în urma plecării jucătorului. Din această sumă, 650.000 de euro reprezintă plata efectuată de formația chineză, în timp ce alte 60.000 de euro provin din renunțarea lui Cordea la trei salarii restante pe care clubul trebuia să i le achite.

În ceea ce privește veniturile fotbalistului, noul contract ar putea ajunge la aproximativ 1,1 milioane de euro pe sezon, dacă sunt incluse și bonusurile de performanță.

Oferta din China a fost inițial de 550.000 de euro



Prima propunere valora 550.000 de euro, în timp ce salariul vehiculat pentru Cordea se ridica la aproximativ un milion de euro anual. Ulterior, negocierile au continuat, iar suma finală a ajuns la 650.000 de euro, la care s-a adăugat renunțarea jucătorului la restanțele salariale.

Un alt aspect important al negocierilor era clauza de reziliere din contractul lui Cordea, stabilită la un milion de euro. CFR Cluj a acceptat însă o sumă mai mică pentru realizarea transferului.

Plecarea în China vine după ce Andrei Cordea s-a aflat anterior în atenția Universității Craiova. Cele două părți au purtat negocieri, iar transferul părea posibil pentru aproximativ 450.000 de euro, însă mutarea nu s-a concretizat.