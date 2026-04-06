Andrew Tate scapă de controlul judiciar în România, susțin avocații influencerului

Fratii Tate fac declaratii de presa in fata casei din Voluntari, Ilfov, 22 martie 2025 / Foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Justiția română a ridicat toate măsurile preventive de control judiciare care-l vizează pe Andrew Tate, acuzat de trafic de minori și spălare de bani, informează AFP, citând avocații influencerului.

Echipa lui Andrew Tate a transmis AFP decizia tribunalului din București care „revocă măsura preventivă a controlului judiciar dispusă”

Nici instanța, nici parchetul nu au răspuns solicitării agenției de presă franceze de a explica sau comenta decizia, care este definitivă, însă deocamdată fără motivare.

Ridicarea controlului judiciar a fost dispusă și în ce-l privește pe Tristan Tate, iar cheltuielile de judecată în această privință cad în sarcina statului român.

Frații Tate, acuzați de trafic de persoane și viol

Fraţii Tate sunt acuzaţi de trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani în România. De asemenea, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi grup infracțional organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor într-un alt caz, care a fost retrimis procurorilor.

Ei sunt cercetați de DIICOT sub control judiciar.

În Marea Britanie, Andrew Tate, în vârstă de 38 de ani, se confruntă în Marea Britanie cu 10 acuzaţii, printre care viol, vătămare corporală, trafic de persoane şi supervizare a prostituţiei în scopul obţinerii de profit, în legătură cu trei femei.

Fratele său, Tristan Tate, în vârstă de 36 de ani, se confruntă cu 11 acuzaţii legate de o femeie, printre care viol, vătămare corporală şi trafic de persoane, au anunţat, în august 2025, procurorii britanici.