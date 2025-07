Angajații din primării amenință cu greva generală. Sindicaliștii s-au plâns liderului PSD de „pachetul de distrugere” a lui Ilie Bolojan

Angajații din primării și din sectorul asistenței sociale vor declanșa, miercuri, între orele 11:00 și 13:00, o grevă de avertisment, urmând ca peste o săptămână să aibă loc și greva generală, a anunțat, luni, Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România, care face parte din Federația sindicală Columna, transmite Agerpres.

„Noi în urmă cu două săptămâni am notificat Guvernul cu privire la nevoia de dialog social pe pachetul de legi care privesc în special Administrația publică locală și Asistența socială. Se știe de două săptămâni că miercuri vom avea grevă de avertisment prin care vom închide primăriile din România prin administrația locală din România și grevă de avertisment în sectorul asistenței sociale. Guvernul ne ignoră cu desăvârșire. Obligația legală de a ne convoca la negocieri în cele 10 zile ulterioare notificării nu a fost îndeplinită, prin urmare nu am avut de ales și am venit la cel mai mare partid din arcul guvernamental și la președintele Camerei Deputaților să cerem sprijin să întrebăm și să înțelegem care este poziția PSD în această poveste”, a precizat Cârlan, după întâlnirea, la Parlament, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Dan Cârlan. Sursă foto: Agerpres

Cârlan a explicat că, în privința administrației publice locale pe care o reprezintă, măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan reprezintă un „pachet de distrugere”.

„Oricât ar fi de frumos ambalate exemplele despre ospătari, șoferi și alte asemenea care fac deliciul publicului, vreau să vă spun că Administrația publică locală oricum la nivelul comunelor se află în pragul colapsului. Numărul real de funcționari publici din toate primăriile comunelor din România este de 27.992, ceea ce înseamnă, în medie, nouă funcționari publici pe o primărie. Funcțiile publice esențiale fără de care nu se poate desfășura activitatea unei primării, ca autoritate publică care asigură prerogativele de putere publică ale autorității, este de opt: secretar general, contabil, asistent social, impozite și taxe, urbanism, stare civilă. Toate aceste funcții nu pot fi desfășurate cu un sfert de normă, cum propune Guvernul la televizor. Nu ne putem imagina că un primar va sta la rând să aștepte de două ori pe săptămână serviciile secretarului general sau să aștepte de două ori pe săptămână semnătura contabilului pentru execuția bugetului care se face zi de zi, după cum nici cetățenii comunelor nu ne putem imagina că se vor programa marțea și vinerea să moară sau să nască”, a explicat acesta.

El a mai spus că „în mintea actualului Guvern” un funcționar public poate deservi trei, patru primării.

Sindicaliștii denunță „subfinanțare cronică” la nivelul comunelor

Potrivit acestuia, sistemul de finanțare este „așezat complet greșit” și ar trebui o alocare echilibrată a resurselor financiare. El a menționat că, deși comunele și satele reprezintă 85% din suprafața României, orașele și municipiile primesc mai mulți bani de la buget.

„Situația reală la nivelul comunelor din România este aceea a unei subfinanțări cronice. (…) Când un domn aflat în fruntea Guvernului acum spune comunelor că nu le ajung banii din veniturile proprii pentru a-și asigura cheltuielile de funcționare și stau cu mâna întinsă la guvern și cerșesc, spune de fapt pe sistemul actual de finanțare este unul anacronic, este unul care garantează subfinanțarea și în ecuația stabilită per total nu are cum să funcționeze”, a mai susținut Cârlan.

În opinia acestuia, adevărata problemă este „escamotată” și se procedează la „acest atac injust și incorect la adresa capacității administrative a primăriilor”.

Întrebat ce a spus președintele PSD, Cârlan a menționat că a înțeles că va avea susținere din partea social-democraților în ceea ce privește „dreptul fundamental al administrației publice locale la nivelul de la firul ierbii de a-și asigura atât dezvoltarea, cât și capacitatea administrativă”.

El a mai spus că nevoia de dezvoltare a statului românesc nu mai poate fi pusă la îndoială și dacă vor fi stopate programele de finanțare exact pe dezvoltarea statului românesc înseamnă că „ceva nu funcționează bine în țară”.

Grevă generală, pe 30 iulie

Cârlan a subliniat că miercuri, 23 iulie, va fi declanșată greva de avertisment, iar miercuri, 30 iulie, se va ajunge la grevă generală.

„Miercuri, timp de două ore primăriile din țară vor fi închise lucrului cu publicul, între orele 11:00 și 13:00”, a precizat acesta, menționând că peste o săptămână se va intra în grevă generală „dacă Guvernul nu se așează la discuții” cu reprezentații administrației publice locale.

Sindicatul a adresat și o scrisoare către PSD și Sorin Grindeanu pe care o puteți accesa aici.

Sursă foto: Dreamstime.com