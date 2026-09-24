Angajații Orange România, anunțați despre „un program de plecări voluntare”. Cum motivează compania

Șeful Orange România a anunțat angajații companiei că în următoarea perioadă urmează să fie făcute plecări voluntare și pensionări anticipate.

Mesajul intern a fost transmis miercuri după-amiază de Julien Ducarroz, potrivit consultantului Doru Șupeală.

„Traversăm o perioadă în care piața se schimbă rapid, iar pentru a rămâne competitivi și stabili pe termen lung, trebuie să ne adaptăm continuu modelul operațional. Ultimul an a adus provocări majore în piața de telecomunicații, iar pentru Orange România a devenit critic să își ajusteze structura actuală”, se arată în mesajul transmis de Ducarroz.

Mai mulți angajați din cadrul companiei au confirmat pentru Profit.ro sub protecția anonimatului că au primit acest mesaj.

Invocând anumite probleme de eficientizare, angajații au fost înștiintați cum se va desfășura programul de plecări voluntare.

„Gestionarea provocărilor operaționale și financiare pe care le întâmpină compania noastră implică lansarea unor programe de plecare voluntară (prin acordul părților) și de pensionare anticipată. Colegii eligibili vor fi contactați direct de către manager și de HRBP, iar decizia de a accesa aceste programe le va apărține în totalitate”, a precizat CEO-ul.

Ce spune Orange România

El a adăugat că dacă nu va avea rezultatul scontat, „va fi necesară adoptarea unor măsuri administrative suplimentare” care vor fi „mult mai rigide și, poate, mai neatractive”.

Compania de telecom a confirmat pentru Economedia că salariații au fost anunțați despre programul de plecări voluntare, prin acordul părților.

„Nu este o decizie pe care compania o ia cu ușurință și ne dorim să oferim variante avantajoase celor care aleg să participe în acest program. Anunțul a fost făcut în avans, iar condițiile și beneficiile oferite fiecărei persoane în parte depind de situația specifică fiecărui angajat. Acordăm prioritate dialogului direct cu angajații și comunicării transparente a tuturor informațiilor relevante în cadrul companiei”, se arată în răspunsul oferit de Orange.

Compania nu a precizat numărul de angajați vizați de această măsură și care sunt condițiile de pleacare din companie pe cale amiabilă.

Câți angajați are Orange România

Orange România avea anul trecut 3.931 de angajați, în ușoară scădere față de 2024, conform celor mai recente date raportate la Ministerul Finanțelor.

Compania a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 7,5 miliarde de lei și pierderi de circa 840 de milioane de lei. O sumă asemănătoare a fosr raportată și pentru 2024. În anii anteriori, Orange România a raportat profituri, când avea o medie de 2.300 de angajați.

În 2023, Orange a preluat partea de servicii fixe de la Telekom Romania Communications, fostul Romtelecom.

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