Angajații Transelectrica și SMART intră în grevă din 10 martie

Sindicatele din cadrul Transelectrica și a filialei sale de mentenanță SMART anunță declanșarea grevei începând cu data de 10 martie, solicitând Guvernului exceptarea de la prevederile ordonanței-trenuleț.

În ceea ce privește Transelectrica, sindicatele susțin că prevederile ordonanței-trenuleț contravin contractului colectiv de muncă care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2025.

Cum vor fi afectate drepturile salariale ale angajaților, potrivit sindicatelor:

• nemajorarea salariilor cu 300 lei pentru fiecare salariat începand cu luna decembrie 2024;

• neacordarea diurnei de 200 lei/zi, suma fixa de la 150 lei/zi cf. CCM vechi;

• neacordarea salariaților Companiei care beneficiază, la cerere, de cele 2 zile libere plătite/an și pentru rezolvarea unor probleme medicale de prevenție / personale (modif. art.3.7).

• neacordarea unei zile în plus la concediu de odihnă în fiecare an calendaristic, salariații au dreptul la un concediu de odihnă plătit, cu durata minimă de 22 zile lucrătoare (21 zile cf. CCM vechi) (modif. art. 3.22).

• neacordarea în scopul menținerii salariaților în cadrul Companiei pe o perioadă de timp cât mai îndelungată, din 5 în 5 ani (ani de vechime neîntreruptă în muncă în Companie) salariul de bază brut lunar va fi majorat cu o sumă fixă brută de 400 lei (200 lei cf. CCM vechi) (modif. art.4.15).

• neacordarea majorări următoarelor sporuri: Spor doctorat – 50% din salariul minim brut pe țară, în situația în care titlul științific de doctor este obținut în domeniul care are legatură cu activitățile desfăsurate de salariatul beneficiar în cadrul Companiei (acordarea acestui spor se va face cu consultarea Organizației sindicale, ca urmare a cererii salariatului însoțită de dovada aferentă) și Sporul pentru lucrul efectuat in zilele de sâmbată, duminică și în zilele nelucrătoare prevăzute la art. 3.7 alin. (4) – 90%.

• neacordarea Sporului pentru proiecte complexe de interconectare – până la 20% (pe perioada desfășurării proiectului) (modif. art. 4.17).

• Cu ocazia unor evenimente deosebite în viata salariatului, Angajatorul va acorda un adaos salarial, echivalent cu valoarea brută de 6.000 lei, cu ocazia căsătoriei, care se acordă o singură dată ca salariat al Companiei (4.000 lei cf. CCM vechi), un adaos, echivalent cu valoarea brută de 5.000 lei (3.000 lei cf. CCM vechi), la nașterea sau înfierea unui minor, in conditiile legii. Dacă ambii părinti lucrează în cadrul Companiei, adaosul se va acorda fiecărui părinte (modif. art. 7.3).

• Salariatii Companiei beneficiază de un avantaj în bani constand în acordarea echivalentului a 6.000 kWh/an (5.000 kWh/an cf. CCM vechi), inclusiv TVA-ul aferent, abonamentul aferent perioadei pentru care se face decontarea, rezervare (abonament), accize, certificate verzi, contributie cogenerare si înaltă eficientă, cu respectarea prevederilor fiscale. Acest avantaj se acordă lunar prin raportarea contravalorii celor 6.000 kWh/an (5.000 kWh/an cf. CCM vechi) la 12 luni (modif. art. 7.4). Regulamentul privind acordarea acestui avantaj se va modifica corespunzător, prin actualizarea sumei acordate lunar la 600 lei brut/lună/salariat (500 lei brut/lună/salariat cf. Regulament actual).

• În cazul decesului salariatului, Angajatorul va plăti familiei acestuia un ajutor în sumă brută de 25.000 lei (22.000 lei cf. CCM vechi), cu exceptia celor care se încadrează în prevederile art. 7.7 alin. (3), independent de ajutorul de deces suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat, conform legislatieii in vigoare (modif. art.7.12).

• La decesul unui membru al familiei salariatului, Angajatorul îi va acorda, imediat, un ajutor în sumă brută de 6.000 lei (5.000 lei cf. CCM vechi), independent de ajutorul de deces suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislatiei in vigoare (modif. art. 7.13).

În ceeea ce privește salariații companiei SMART, aceștia atrag atenția că Ordonanța de Urgență nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene are un impact drastic asupra Societății SMART SA, implicit asupra salariilor angajaților și va afecta întreaga activitate a acestora.

„Restrângerea drepturilor salariale pentru personalul încadrat la Societatea SMART SA este nefundamentată, nu se justifică în mod obiectiv și nu va conduce nici la reducerea cheltuielilor publice și nici la o mai eficientă administrare a patrimoniului public.

Dimpotrivă, se vor naște discriminări și inechități de natură să demotiveze salariații, existând vulnerabilitatea și, implicit, riscul inițierii unor acțiuni în justiție.

Toate aceste aspecte de diminuare și nerespectare a drepturilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, în cadrul Societății SMART SA, justifică din punct de vedere legal greva împotriva politicii sociale și economice a Guvernului României începând cu 10.03.2025”, se arată în comunicatul sindicatelor.

Organizația sindicală mai arată că, prin emiterea Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, nu se respectă prevederile art.41 alin (5) din Constituția României: “Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.”