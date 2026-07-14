Politica și memoria războiului dau buzna la meciul Anglia-Argentina de la Cupa Mondială. Ce strigă jucătorii, ce vrea guvernul de la Buenos Aires

Înainte de semifinala de miercuri, fotbaliștii și oficialii argentinieni au făcut referire la insulele aflate sub suveranitate britanică, pe care Buenos Aires le revendică, scriu The Telegraph, New York Times și LBC News.

Semifinala Anglia-Argentina de la Cupa Mondială a oferit guvernului de la Buenos Aires oportunitatea de a relua discuțiile despre controlul asupra Insulelor Falkland (Malvine), un teritoriu britanic de peste mări, revendicat de Argentina încă de la independența acesteia.

Într-un eseu în care a cerut Londrei să inițieze negocieri pentru predarea teritoriului, ministrul de externe al Argentinei a spus că locuitorii Insulelor Falkland sunt o populație „implantată artificial”.

Pablo Quirno a afirmat că referendumul din 2013 organizat în arhipelag, în cadrul căruia locuitorii au ales să rămână sub suveranitate britanică, a fost ilegitim.

„Timpul nu transformă o ocupație nelegitimă în suveranitate. Nici nu va diviza unitatea teritorială a Republicii Argentina”, a susținut Quirno în textul publicat de „La Nación”, principalul ziar conservator din Argentina, și citat de The Telegraph.

Guvernul de la Londra a respins poziția oficialului argentinian și a subliniat că fotbalul ar trebui să se concentreze asupra jocului propriu-zis.

Însă nu doar guvernul, ci și jucătorii argentinieni au făcut referiri la teritoriul revendicat de Buenos Aires.

Istorie și simbolism

Chestiunea insulelor aflate la 480 de kilometri est de coasta Argentinei este una puternic simbolică pentru țara sud-americană, iar războiul pierdut în fața Regatului Unit continuă să provoace emoție.

În 1982, guvernul militar al Argentinei a invadat insulele, în încercarea de a prelua teritoriul de la Regatul Unit.

Conflictul a durat din 2 aprilie până pe 14 iunie și s-a încheiat cu capitularea Argentinei. În război au murit trei civili, 255 de soldați britanici și 649 de soldați argentinieni. În prezent, acolo locuiesc mai puțin de 4.000 de persoane.

La patru ani după conflict, Argentina a învins Anglia cu 2-1 într-un sfert de finală al Cupei Mondiale. Maradona a marcat ambele goluri ale Argentinei și și-a dedicat golul înscris cu mâna argentinienilor care au murit în conflict.

Insulele Falkland rămân un simbol naționalist în Argentina, scrie New York Times.

Javier Milei: „Malvinele au fost, sunt și vor fi întotdeauna argentiniene”

Pe 24 aprilie anul acesta, președintele Argentinei, Javier Milei, a marcat cea de-a 44-a aniversare a invaziei insulelor de către țara sa printr-o postare pe rețelele sociale în care a asigurat că „Malvinele au fost, sunt și vor fi întotdeauna argentiniene.”

LAS MALVINAS FUERON, SON Y SIEMPRE SERÁN ARGENTINAS.

VLLC! https://t.co/frox4fn03r — Javier Milei (@JMilei) April 24, 2026

Adjuncta sa, Victoria Villarruel, a mers și mai departe, afirmând că toți britanicii care locuiesc pe insulă ar trebui „să se întoarcă în Anglia”.

În eseul citat, Quirno a afirmat că războiul din 1982 și referendumul din 2013 – când 99,8% dintre locuitorii Insulelor Falkland au votat în favoarea menținerii statutului de teritoriu britanic de peste mări – nu au reușit să rezolve disputa privind insulele și a adăugat că suveranitatea arhipelagului nu ar trebui să fie decisă de o „populație implantată artificial de puterea ocupantă”.

Eseul, publicat înaintea confruntării dintre cele două țări din cadrul Cupei Mondiale de miercuri, a subliniat că problema Insulelor Falkland va rămâne o prioritate a guvernului.

Scandările jucătorilor argentinieni

Intervenția politică a lui Quirno a sporit semnificația meciului din semifinalele Cupei Mondiale, care se anunță a fi unul tensionat.

Membrii echipei naționale de fotbal a Argentinei au fost și ei filmați săptămâna trecută cântând că vor câștiga Cupa Mondială „pentru Malvine”.

Study up and learn, this is how La Scaloneta sings 🤩 pic.twitter.com/7KId82jDoc — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 8, 2026

„Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”, au cântat jucătorii – „Pentru Malvine, pentru Diego, pentru ultimul turneu al lui Leo.”

Jucătorii au cântat în vestiar, după victoria împotriva Elveției.

O schimbare de poziție a lui Trump?

Disputa fusese deja reînviată anul acesta de informațiile conform cărora administrația Trump ar fi discutat despre schimbarea poziției SUA față de aceste insule.

O notă a Pentagonului, care a ajuns în presă în aprilie, sugera că SUA își revizuiau poziția cu privire la pretenția de suveranitate a Regatului Unit, ca represalii pentru poziția Marii Britanii față de războiul cu Iranul.

Javier Milei, președintele argentinian și un aliat apropiat al lui Donald Trump, a insistat atunci că insulele „au fost, sunt și vor fi întotdeauna argentiniene”.

Nota și declarațiile liderilor argentinieni au fost puternic criticate de Downing Street, în timp ce veteranii Războiului din Insulele Falkland din 1982 l-au acuzat pe Trump de „intimidare”.

Londra respinge argumentele Argentinei și spune că se gândește doar la fotbal

Un purtător de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer a respins argumentele Argentinei.

„Poziția Regatului Unit este clară. Locuitorii insulelor și-au exprimat în repetate rânduri dorința de a rămâne un teritoriu britanic de peste mări, iar dreptul lor la autodeterminare este primordial”, a spus oficialul, potrivit LBC News.

Răspunzând la ideea că populația ar fi fost adusă special pentru a asigura acel vot, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului a spus: „Ei bine, tocmai am respins această afirmație. Așa cum am spus, locuitorii Insulelor Falkland sunt britanici și au dreptul de a-și decide propriul viitor.”

El a adăugat că intervenția respectivă a fost extrem de nefolositoare și a precizat că atenția lui Keir Starmer era îndreptată asupra meciului de fotbal.

Întrebat ce părere are Sir Keir despre relatările privind scandările suporterilor argentinieni referitoare la Insulele Falkland, purtătorul de cuvânt a spus: „Cred că punctul de vedere al prim-ministrului este că fotbalul ar trebui să se concentreze pe joc“.