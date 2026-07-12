Anglia e în semifinalele Cupei Mondiale pentru a patra oară în istorie, după unul dintre cele mai încrâncenate meciuri de la această ediție

Naționala Angliei a câștigat confruntarea cu Norvegia din sferturile Cupei Mondiale, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Miami. Pentru echipa antrenată de germanul Thomas Tuchel este a patra prezență în această fază a competiției, după cele din 2018, 1990 și 1966.

Pentru Anglia au marcat Bellingham (45+2`, 93`), în timp ce pentru Norvegia a punctat Schjelderup (36`).

Anglia va da în semifinale peste câștigătoarea confruntării dintre Argentina și Elveția, miercuri, de la ora 22, la Atlanta. Acest sfert de finală se joacă tot în această noapte, mai târziu, de la ora 4.

În cealaltă semifinală a competiției se întâlnesc Franța și Spania. „Cocoșii” vin după victoria cu Maroc, scor 2-0, în timp ce „La Roja” a trecut de Belgia, scor 2-1.

Pentru Anglia este a 17-a participare la Cupa Mondială – și a opta consecutivă. În ciuda prezenței constante în competiție, echipa a câștigat trofeul o singură dată, în 1966, și jucase în semifinale în doar alte două ediții, în 1990 și 2018, când s-a clasat pe locul al 4-lea.

Pentru Norvegia a fost abia a patra prezență în cea mai importantă competiție din fotbalul internațional. Nordicii nu trecuseră până acum de optimi, faza în care s-au oprit atât în 1938, cât și în1998.

Un rol major în parcursul celor două selecționate în turneul de pe continentul american l-au avut atacanții Harry Kane (6 goluri) și Erling Haaland (7 goluri). Niciunul dintre ei nu a marcat în sfertul de finală din această seară.