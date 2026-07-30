Animalele de companie, comunitatea și orașul. Ce înseamnă un cartier construit pentru toți

Animalele de companie au devenit o prezență tot mai obișnuită în viața urbană și, odată cu ele, s-au schimbat și criteriile după care mulți oameni aleg locul în care trăiesc. Contează apropierea de natură, spațiile verzi, locurile în care copiii se pot juca, serviciile aflate aproape și posibilitatea de a petrece timp afară, fără ca fiecare ieșire să însemne traversarea orașului.

Schimbarea se vede și în statistici. Potrivit Registrului de Evidență a Câinilor cu Stăpân, România este țara europeană cu cea mai mare pondere a gospodăriilor care au cel puțin o pisică, iar în București sunt înregistrați aproape 296.000 de câini. Pentru multe familii, animalele de companie au devenit parte din modul în care își imaginează viața. GREENFIELD Băneasa este unul dintre proiectele în care această relație se reflectă în viața de zi cu zi a comunității. Datele dezvoltatorului arată că aproape 40% dintre gospodăriile din cartier au animale de companie, iar 55,8% dintre acestea dețin pisici, în timp ce 46,3% au câini.

Primul prieten al copilăriei

Pentru un copil, câinele sau pisica sunt adesea primul prieten care îl învață ce înseamnă grija pentru o altă ființă. Beneficiile merg însă dincolo de învățarea responsabilității. Potrivit American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, relația cu un animal de companie poate contribui la dezvoltarea stimei de sine, a empatiei și a abilităților sociale, oferind în același timp confort emoțional și încurajând activitățile petrecute în aer liber.

În noul complex rezidențial GREENFIELD Băneasa, bine cunoscut bucureștenilor, apropierea de natură susține aceste obiceiuri. Cartierul, situat în Sectorul 1, este vecin cu Pădurea Băneasa și Pădurea Tunari, având pe două laturi aproximativ 900 de hectare de pădure. La acestea se adaugă peste 100.000 mp de spații verzi cu două parcuri private, alei de promenadă și zone dedicate activităților în aer liber.

O comunitate care și-a găsit propriul ghid

Dacă ar exista cineva care să cunoască fiecare colț al cartierului, probabil că aceea ar fi Scarlet. Inspirată de una dintre pisicile care trăiesc în GREENFIELD Băneasa, ea a devenit ghidul unei serii video online care surprinde viața comunității dintr-o perspectivă diferită.

În mini-seria „Viața bună în Greenfield”, Scarlet se plimbă prin cartier și ne prezintă locurile pe care ea le „inspectează” în fiecare zi: aleile de promenadă, potecile din Pădurea Băneasa, Greenfield Plaza, Wellness Club sau spațiile în care copiii și familiile își petrec timpul liber, școala și grădinița, vecinii. Privit prin ochii ei, noul cartier din Sectorul 1 este definit mai mult de oamenii care îl locuiesc și de felul în care folosesc aceste spații.

Vezi mini-seria aici.

O plimbare care schimbă ritmul zilei

Pentru mulți adulți, animalele de companie schimbă ritmul unei zile obișnuite. Indiferent cât de încărcat este programul, ele oferă motive pentru a ieși afară, a merge pe jos și a petrece timp în natură. Studiile arată că proprietarii de câini sunt, în medie, mai activi fizic decât persoanele care nu au câini, iar plimbările zilnice contribuie la atingerea recomandărilor privind activitatea fizică. Datele arată şi că aceste ieșiri oferă mai multe ocazii de interacțiune socială și de construire a relațiilor în comunitate.

Pentru persoanele în vârstă, animalele reprezintă adesea un motiv în plus pentru a ieși din casă și pentru a rămâne active. Cercetările arată că proprietarii de câini în vârstă tind să fie mai activi fizic, iar unele studii asociază deținerea unui animal de companie cu niveluri mai reduse de singurătate și izolare socială.

O comunitate construită pentru toate etapele vieții

GREENFIELD Băneasa este parte din portofoliul de proiecte rezidențiale construite de IMPACT Developer & Contractor, primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București. Astăzi, GREENFIELD Băneasa oferă apartamente noi, finalizate și locuințe aflate în construcție, disponibile în configurații de studio, 2 și 3 camere. GREENFIELD reprezintă unul dintre cele mai ample proiecte rezidențiale din nordul Capitalei. Dezvoltat etapizat începând din 2007, proiectul va ajunge la peste 7.000 de locuințe și include atât zone deja finalizate și locuite, cât și noi etape aflate în dezvoltare.

În cele din urmă, un cartier este definit de oamenii care îl locuiesc și de obiceiurile pe care le creează împreună. Pentru multe familii, din această poveste fac parte și animalele de companie. În GREENFIELD Băneasa, ele sunt prezente în viața comunității încă de la prima plimbare a zilei.

Articol susţinut de Greenfield