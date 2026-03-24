ANM a actualizat prognoza pentru Florii și Paște. Cum va fi vremea până pe 20 aprilie

Zi insorita de primavara cu pomi infloriti pe malul canalului Bega din Timisoara / Sursă: Inquam Photos / Cornel Putan

Ultima săptămână din martie aduce o vreme mai caldă decât normalul perioadei, însă ulterior se va răci în primele săptămâni din aprilie și sunt așteptate ploi în mare parte a țării, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 23 martie – 20 aprilie.

Săptămâna 23 – 30 martie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile nordice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-vestice, sudice și estice, precum și în zonele montane, dar și local deficitar în extremitatea de nord-vest a țării.

Săptămâna 30 martie – 6 aprilie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea estică a teritoriului.

Săptămâna 6 – 13 aprilie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile estice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 13 – 20 aprilie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.