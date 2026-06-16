Primele valuri de caniculă, anunțate de meteorologi. Cum va fi vremea până pe 13 iulie

Zi călduroasă de vară în București. Credit foto: Cristian Cristel / Xinhua News / Profimedia

Vremea se va încălzi semnificativ spre finalul lunii iunie, când temperaturile vor crește peste normalul perioadei din calendar, în timp ce ploile vor lipsi în mare parte din țară, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 15 iunie – 13 iulie.

Săptămâna 15 – 22 iunie

Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 22 – 29 iunie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 29 iunie – 6 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 6 – 13 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea vestică a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.