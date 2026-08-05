„Anna, ţine-ţi prostul acasă!”. Val de reacţii după ce un bărbat a fost filmat desenând cu graffiti o declaraţie de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărăşan

Un bărbat filmat în timp ce desenează cu un spray de graffiti, pe o stâncă de pe Transfăgărăşan, o declaraţie de dragoste unei femei numite Anna, a stârnit un val de reacţii dezaprobatoate pe internet, după ce imaginile au fost publicate de reprezentanţii Salvamont. De la „Anna ţine-ţi prostul acasă!” până la mesaje prin care bărbatul este catalogat folosind expresii deloc măgulitoare, cei care au comentat cer instituţiilor abilitate sancţionarea acestuia, relatează News.ro.

Imaginile au fost filmate pe Transfăgărăşan, chiar lângă baza Salvamont Argeş de la Cota 2000.

Un bărbat vede cum un turist desenează cu un spray graffiti pe o stâncă, iar în momentul în care îi atrage atenţia că natura trebuie protejată şi că gestul său e deplasat, turistul reacţionează: „Ştii câte sunt aici? Este stâncă”.

Când i se spune că imaginile vor fi trimise Poliţiei, bărbatul pare nedumerit şi întreabă: „De ce?”

„Vizibil deranjat că i s-a spus ceva, a ridicat din umeri: «Este o stâncă». Şi şi-a continuat «opera», ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Doar că nu este «doar o stâncă». Este un munte pe care îl împărţim cu toţii, un peisaj pe care mii de oameni vin să îl vadă exact aşa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul e un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare uşor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră. Are nevoie să îl lăsăm curat pentru cei care vin după noi. Hai să fim genul de oameni care iau atitudine, nu care întorc capul”, scriu oficialii Salvamont Argeş.

În final, turistul îşi termină „opera”: o inimă în mijlocul căreia a scris numele Anna.

Reacţiile nu au întârziat: „Anna, ţine-ţi prostul acasă!”, „Caveman. Nu înţeleg nimic oamenii ăştia din respectul pentru natură” sau „Pe principiul «este o stâncă», acestui personaj mitologic i-aş fi luat un spray şi i-aş fi desenat «inima aia» pe faimoasa lui maşină, sub pretextul: «Este o maşină… e tablă… ce are?». La genul acesta de caractere cred cu tărie că mai bine nu se făcea drum până acolo”.



Un comentator a avut şi un mesaj pentru destinatara ineditei declaraţii de dragoste: „Anna, eu spun sa te mai gândeşti… de asemenea sper să fie singura ta alegere nasoală!”.

Agenția Mediafax notează că zona face parte din Parcul Natural Făgăraș și este protejată prin lege, iar sancțiunile pentru vandalism pot ajunge la sume cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei.