 Antena 1, război cu influencerii din cauza „Insula iubirii”. „Mi-a închis contul”

Postul de televiziune a reclamat mai mulți creatori de conținut care comentau episoadele emisiunii „Insula iubirii” pe platforma de streaming Twitch.

Invocând încălcarea drepturilor de autor, Antena 1 a reclamat clipurile influencerilor iar acestea au fost șterse de pe Twitch, conform Pagina de Media. În plus, utilizatorii de conținut au arătat că au primit și restricții temporare pe platforma de streaming.

Printre cei vizaţi se numărăZlăvog, Evetastick şi Doctorul. Ei s-au plans că timp de două zile conturile le-au fost suspendate din cauza reclamațiilor venite din partea Antena Group.

„Zvonurile sunt adevărate, prieteni, Antena mi-a închis contul de Twitch”, a spus Evetastick.

Ea susține că a primit solicitări din partea televiziunii să dea jos clipuri inclusiv de pe TikTok, desi unele conțineau mai puțin de un minut din emisiune.

„Datorită nouă emisiunea a devenit atât de cunoscută”

Evetastick a mai afirmat că discutase cu reprezentanții trustului de presă și că ar fi ajuns la o înțelegere privind acest subiect, însă aceasta se pare că nu a mai fost valabilă și a criticat decizia Antenei.

„N-are sens să-ţi închizi toată armata de oameni care-ţi fac content de emisiune gratis”, a spus creatoarea de conținut.

Şi Doctorul, care realizează și o emsisiune la B1TV, a spus că a fost sancţionat după ce a comentat „Insula Iubirii” pe Twitch, arătând că influencerii au ajutat la popularizarea emisiunii.

„Şi datorită nouă, într-o anumită măsură datorită nouă, aş spune, emisiunea asta a devenit atât de cunoscută… Toţi cei care se uitau pe live-uri sub diferite forme”, a spus el.

Anterior, Antena Group a dat în judecată publicația tabloidă Cancan pentru că relata, în avans, informații din emisiunea „Insula Iubirii”.

Postul TV a susținut că aceste informații sunt „secrete comerciale” şi a înaintat la Tribunalul Bucureşti o ordonanţă preşedinţială prin care vrea să oblige Cancan să înceteze să mai publice detalii nedifuzate din emisiune. Dosarul are termen în luna octombrie.