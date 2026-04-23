Anthropic a devenit o companie de un trilion de dolari și depășește OpenAI pe piețele secundare

Investitorii se întrec pentru a-și asigura un număr în scădere de acțiuni secundare ale Anthropic, ceea ce a împins evaluarea companiei de inteligență artificială pe unele platforme de tranzacționare la un trilion de dolari, un nivel care ar fi părut de neconceput chiar și în urmă cu câteva săptămâni, relatează Business Insider.

În același timp, traderii cu care au stat de vorbă jurnaliștii de la Business Insider au spus că au observat o scădere a cererii pentru titlurile OpenAI, care se tranzacționează acum cu un discount față de Anthropic. În cele mai recente runde de finanțare compania din spatele ChatGPT a fost evaluată la 852 de miliarde de dolari, de peste două ori mai mult decât evaluarea Anthropic până recent.

Compania condusă de Dario Amodei are în prezent o valoare de aproximativ un trilion (1.000 de miliarde) de dolari pe Forge Global, o platformă importantă de tranzacționare pe piața privată. Situația a fost semnalată pentru Business Insider de către Kelly Rodriques, directorul platformei de tranzacționare.

Evaluarea OpenAI pe Forge Global este de 880 de miliarde de dolari, în ușoară creștere față de runda sa de finanțare din martie.

O cerere febrilă pentru acțiunile Anthropic

Deoarece Anthropic și OpenAI nu sunt încă companii listate la bursă, marea majoritate a investitorilor sunt nevoiți să cumpere prin piețe secundare, unde acțiunile existente sunt vândute de angajați foști sau actuali angajați, sau de către investitori timpurii în Anthropic.

Jesse Leimgruber, un investitor recunoscut în domeniul AI și fondatorul unui startup din domeniu, a scris săptămâna aceasta pe rețeaua de socializare „X” că un „fond de creștere foarte cunoscut” a oferit să cumpere acțiuni Anthropic la o evaluare a companiei de 1.050 de miliarde de dolari.

„Absolut nebunesc”, a spus acesta.

Unii cumpărători interesați au devenit și mai creativi, oferind să își vândă locuința în schimbul unor acțiuni Anthropic la o evaluare de peste 800 de miliarde de dolari.

Au trecut doar trei luni de când Anthropic a închis o rundă de finanțare condusă, care a evaluat compania la 380 de miliarde de dolari.

De atunci, o cerere febrilă pentru acțiunile Anthropic a cuprins Silicon Valley, investitorii fiind impresionați de creșterea explozivă a veniturilor și de avântul Claude Code, asistentul pentru programare bazat pe inteligență artificială creat de companie.

Aplicatia Claude de la Anthropic, FOTO: Ascannio / Alamy / Profimedia

„Primim zilnic oferte, de la ridicole la sublime”

„A fost o evoluție spectaculoasă pentru Anthropic”, a declarat Glen Anderson pentru Business Insider, director general al Rainmaker Securities, o bancă de investiții specializată în tranzacții cu titluri nelistate.

„Toată lumea vrea să facă parte dintr-o oportunitate generațională în domeniul inteligenței artificiale, iar în acest moment Anthropic este în pole position”.

Anderson a primit recent o ofertă pentru cumpărarea de acțiuni Anthropic la o evaluare de 960 de miliarde de dolari, un preț care, spune el, ar fi fost de neconceput chiar și cu câteva săptămâni în urmă.

Cei suficient de norocoși să dețină acțiuni Anthropic spun că sunt asaltați zilnic de multiple oferte de vânzare.

„Primim zilnic oferte, de la ridicole la sublime”, a declarat Bradley Horowitz, partener la Wisdom Ventures, care a fost un investitor timpuriu atât în Anthropic, cât și în OpenAI. „Aproape că nici nu deschid acele emailuri, pentru că nu suntem interesați. Jucăm un joc pe termen lung”, a mai spus el.

Interesul investitorilor s-a mutat de la OpenAI la Anthropic

Explozia cererii are loc după ce Anthropic și-a dezvăluit decizia de a nu lansa public Claude Mythos, modelul său AI despre care a spus că este prea puternic în identificarea vulnerabilităților de securitate cibernetică. În schimb, Anthropic a permis doar unui număr restrâns de companii să arunce o privire „în culisele” Mythos.

Însă creșterea explozivă pentru titlurile Anthropic nu are de a face doar cu acest lucru. Compania condusă de Dario Amodei s-a erijat încă de anul trecut ca un rival major al OpenAI, în special în importantul segment de clienți corporate.

Unii dintre analiștii consultați de Business Insider au afirmat însă că această cerere pentru acțiunile Anthropic nu are atât de mult de a face cu randamentul companiei și fundamentele pieței, ci cu teama de a nu rata oportunitatea de a investi în ea.

„Aproape că nu este vorba despre randament și mai mult despre a putea spune că sunt investitori în Anthropic”, a spus Anderson. „Asta împinge prețul în sus”, consideră director general al Rainmaker Securities.

În schimb, „piața pentru OpenAI a fost destul de anemică”, potrivit acestuia. „Interesul s-a mutat clar către Anthropic”, a subliniat el.