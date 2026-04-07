Anthropic a trântit ușa în nas aplicațiilor ca OpenClaw

Utilizatorii care fac uz intensiv de inteligența artificială s-au trezit cu accesul tăiat la unul dintre cele mai populare instrumente, după ce compania Anthropic a blocat utilizarea abonamentelor pentru modelul său Claude pentru alimentarea unor aplicații dezvoltate de terți, precum OpenClaw, relatează Axios.

Măsura scoate în evidență o tensiune tot mai accentuată din centrul „boom”-ului AI: utilizatorii avansați își doresc agenți autonomi care rulează continuu, însă laboratoarele de inteligență artificială încearcă să controleze costurile, capacitatea și modul în care sunt folosite modelele lor.

Boris Cherny, directorul pentru Claude de la Anthropic, a anunțat schimbarea vineri târziu, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”.

Utilizatorii pot accesa în continuare modelele Claude – inclusiv Opus, Sonnet și Haiku – prin framework-uri externe de agenți. Așa-zișii „agenți AI” sunt instrumente concepute pentru a rula cât mai autonom posibil și cu input uman minim.

Ei sunt considerați următorul pas în stadiul actual de dezvoltare al inteligenței artificiale, peste orice chatbot.

„Bufetul s-a închis” la Anthropic

Însă utilizatorii modelului Claude vor trebui să plătească de acum prin API-ul Anthropic sau printr-un nou sistem de tip „plătești cât consumi” („extra usage”), în loc să se bazeze pe abonamente cu tarif fix.

„Bufetul ‘all-you-can-eat’ de 20 de dolari pe lună tocmai s-a închis”, a scris pe „X” Aakash Gupta, un specialist în produse și servicii AI.

OpenClaw este un instrument open-source popular care permite utilizatorilor să ruleze agenți AI autonomi în mod continuu. Popularitatea sa a cunoscut o creștere explozivă anul acesta, datorită modului simplu în care poate fi utilizat de persoane fără cunoștințe avansate de programare.

Odată instalat și legat de un model AI, OpenClaw poate primi instrucțiuni de la utilizatori printr-o aplicație de mesagerie precum WhatsApp, Telegram sau Discord, funcționând apoi în fundal în vederea îndeplinirii solicitărilor lor.

Însă numeroșii agenți AI ce pot fi generați în paralel cu ajutorul OpenClaw pot consuma mult mai multe resurse ale Claude decât folosirea tipică a unui chatbot. Unii utilizatori au arătat cum lasă OpenClaw deschis 24 de ore din 24 pe calculatoarele lor, în vederea îndeplinirii unor sarcini diverse.

Creatorul OpenClaw n-a reușit să îi facă pe directorii de la Anthropic să se răzgândească

În esență, abonamentele de 20 de dolari pe lună pentru Claude le-au permis utilizatorilor intensivi accesarea modelelor la un preț fix, cu mult sub utilizarea lor reală.

Însă puterea de calcul este limitată, iar utilizatorii intensivi puneau presiune pe sistem. „Abonamentele noastre nu au fost concepute pentru modelele de utilizare ale acestor instrumente terțe”, a declarat Cherny, directorul pentru Claude.

Noua decizie a venit după ce Anthropic introdusese deja limite mai stricte de utilizare, inclusiv sesiuni limitate la cinci ore în perioadele de vârf.

„Capacitatea este o resursă pe care o gestionăm cu atenție și acordăm prioritate clienților care folosesc produsele și API-ul nostru”, a adăugat el.

Peter Steinberger, creatorul OpenClaw, care a fost între timp angajat de OpenAI, a declarat că a încercat să convingă Anthropic să reconsidere decizia și a distribuit soluții alternative după implementarea modificării.