Ce este OpenClaw, numele care stârnește entuziasm și temeri de la Silicon Valley la Beijing: „Acești agenți par să se apropie de inteligența umană”

După mai multe schimbări de nume, adoptare de la Silicon Valley până la Beijing și controverse tot mai intense, agentul AI open-source cunoscut astăzi sub numele de „OpenClaw” a devenit unul dintre cele mai discutate instrumente din domeniul inteligenței artificiale la începutul lui 2026, relatează CNBC.

Anterior numit Clawdbot și Moltbot, agentul AI a fost lansat cu doar câteva săptămâni în urmă de dezvoltatorul software austriac Peter Steinberger.

Ascensiunea sa bruscă, determinată de capabilitățile tehnice și de atenția primită pe rețelele sociale, vine pe fondul interesului tot mai mare pentru agenți AI capabili să îndeplinească autonom sarcini, să ia decizii și să acționeze în numele utilizatorilor, fără îndrumare umană constantă.

Așa-zișii agenți AI sunt considerați următorul pas în dezvoltarea inteligenței artificiale, superiori oricărui chatbot, oricât de puternic ar fi el. Agenții AI sunt sisteme proiectate să finalizeze sarcini cap-coadă, cât mai autonom și cu input uman minim. În majoritatea discuțiilor despre pierderea locurilor de muncă din cauza automatizării aduse de AI este vorba de efectele adoptării agenților AI de către companii.

Până de curând, agenții AI nu au reușit să atragă atenția publicului larg în același mod în care au făcut-o modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) precum ChatGPT, însă OpenClaw ar putea semnala o schimbare.

Nu doar că lideri din mediul de afaceri prevăd că agenți AI precum OpenClaw vor îmbunătăți productivitatea ca asistenți personali, dar unii cred chiar că aceștia vor putea conduce companii întregi de unii singuri.

Ce face OpenClaw

Promovat ca „AI-ul care chiar face lucruri”, OpenClaw rulează direct pe sistemele de operare și aplicațiile utilizatorilor. El poate automatiza sarcini precum gestionarea emailurilor și calendarelor, navigarea pe web și interacțiunea cu servicii online.

Pentru a utiliza OpenClaw este necesară instalarea sa pe un server sau pe un dispozitiv local și conectarea la un model lingvistic de mari dimensiuni, precum modelul Claude de la Anthropic sau ChatGPT – un proces care poate fi dificil pentru utilizatorii mai puțin familiarizați cu tehnologia.

Primele integrări au fost realizate în principal pe platforme de mesagerie precum WhatsApp, Telegram și Discord, permițând utilizatorilor să controleze agentul prin comenzi text.

Utilizatorii au arătat cum OpenClaw realizează sarcini din lumea reală, inclusiv navigarea automată pe web, rezumarea unor fișiere PDF de mari dimensiuni, programarea evenimentelor în calendar, cumpărături realizate de agenți autonomi („agentic shopping”), precum și trimiterea și ștergerea de emailuri în numele utilizatorului.

O funcționalitate-cheie este „memoria persistentă”, care permite agentului să-și amintească interacțiuni anterioare pe parcursul mai multor săptămâni și să se adapteze obiceiurilor utilizatorului pentru a realiza funcții hiperpersonalizate.

Spre deosebire de alți agenți AI importanți, precum cei ai companiei Manus, achiziționată recent de Meta, OpenClaw este open-source, permițând dezvoltatorilor să îi inspecteze și să îi modifice liber codul-sursă.

Adoptare rapidă a OpenClaw

Natura open-source a OpenClaw a contribuit probabil la accelerarea adoptării, permițând utilizatorilor să construiască noi integrări cu aplicații. Software-ul în sine este gratuit, utilizatorii plătind doar costurile rulării modelului lingvistic de bază.

Până în prezent, agentul a strâns peste 145.000 de „stele” pe GitHub, un semn al interesului larg, deși cifrele reale de utilizare activă rămân neclare.

Relatările din presa specializată pe tehnologie sugerează că adoptarea a explodat inițial în Silicon Valley, unde companiile au investit miliarde de dolari în ambițiile lor legate de agenții AI.

Însă agentul s-a răspândit ulterior și în China, unde marii jucători din domeniul AI adoptă la rândul lor acest instrument. Printre aceștia se numără furnizori de cloud precum Alibaba, Tencent și ByteDance, care își modernizează chatboții cu instrumente complete de cumpărături și plăți pentru platformele lor.

OpenClaw poate fi, de asemenea, asociat cu modele lingvistice dezvoltate în China, precum DeepSeek, și configurat pentru a funcționa cu aplicații chineze de mesagerie prin setări personalizate.

Neliniște și entuziasm

Adoptatorii timpurii ai OpenClaw au exprimat un amestec de entuziasm și neliniște față de capacitățile sale.

De exemplu, unii experți în AI au susținut că agentul este supraevaluat, invocând instalarea sa complexă, cerințele computaționale ridicate și competiția din partea altor agenți AI deja disponibili.

Mulți susținători afirmă în schimb că economisesc săptămânal ore întregi la sarcini de rutină, numind OpenClaw o „AI cu mâini” și un salt major înainte către inteligența artificială generală – un concept teoretic de AI capabil să îndeplinească orice sarcini intelectuale la nivel uman sau peste acesta.

Kaoutar El Maghraoui, cercetător la IBM, a declarat că OpenClaw demonstrează că utilitatea reală a agenților AI „nu este limitată la marile corporații” și poate fi „incredibil de puternică” atunci când utilizatorilor li se oferă acces complet la sistem.

Experții în securitate cibernetică au tras însă semnale de alarmă. De exemplu, compania de securitate informatică Palo Alto Networks a avertizat că agentul AI prezintă un „trio letal” de riscuri, generate de accesul la date private, expunerea la conținut nesigur și capacitatea de a realiza comunicații externe concomitent cu păstrarea „memoriei” privind sarcinile realizate.

Palo Alto Networks și alte firme de securitate, precum Cisco, au avertizat că astfel de vulnerabilități ar putea permite atacatorilor să păcălească agentul AI să execute comenzi malițioase sau să scurgă date sensibile, făcându-l nepotrivit pentru utilizare în mediul corporativ.

Peter Steinberger, creatorul OpenClaw, a recunoscut aceste riscuri și a declarat că este nevoie de mai multă muncă în domeniul securității agenților AI.

„Este un proiect gratuit de hobby, open-source, care necesită o configurare atentă pentru a fi sigur. Nu este destinat utilizatorilor non-tehnici. Lucrăm pentru a ajunge în acel punct, dar în prezent încă există destule imperfecțiuni”, a declarat el prin email pentru CNBC.

El a adăugat că, de la lansarea agentului AI, a construit o echipă în jurul acestuia și, cu ajutorul comunității globale de securitate, a făcut deja progrese mari în consolidarea securității: „Va mai dura ceva timp până când îl voi recomanda utilizatorilor non-tehnici, dar sunt încrezător că vom ajunge acolo”.

Moltbook, rețeaua de socializare pentru agenți AI, FOTO: Andre M Chang, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Controversa Moltbook

Entuziasmul din jurul OpenClaw a fost alimentat și de Moltbook. Oricât de bizar ar putea suna, aceasta este o rețea socială companion creată pentru agenți AI, lansată luna trecută de antreprenorul tech Matt Schlicht.

Platforma funcționează ca un forum online, similar cu Reddit, unde agenții OpenClaw personalizați ai utilizatorilor publică conținut scris și interacționează cu alți chatboți prin comentarii, voturi pozitive și negative.

Mesajele publicate de agenții AI variază de la reflecții asupra muncii lor pentru utilizatori până la manifeste ample despre teme precum sfârșitul „epocii oamenilor”. Unii lansează chiar propriile tokenuri de criptomonede.

Moltbook a declanșat dezbateri pe rețelele sociale, unii considerând platforma un simplu artificiu de marketing, iar alții crezând că ea prefigurează viitorul autonomiei AI și al relațiilor om–AI.

Andrej Karpathy, fostul director pentru AI al Tesla, a numit activitatea de pe Moltbook „cel mai incredibil lucru apropiat de o decolare SF” pe care l-a văzut recent.

„Oamenii pot vedea boții comunicând și învățând în moduri imposibil de deosebit de oameni. Asta îi face să înceapă să se gândească mai mult la ce pot face aceștia, atât într-un sens pozitiv, cât și într-unul negativ”, a declarat pentru CNBC Marc Einstein, director global al cercetării AI la Counterpoint Research.

„Acești agenți par să se apropie de inteligența umană și cred că de aceea vedem cum acest fenomen devine un moment de inflexiune pentru industrie… ne apropiem tot mai mult de momentul în care fiecare persoană din lume va avea propriul asistent AI personal”, a spus el, adăugând că OpenClaw este doar unul dintre numeroșii agenți AI aflați în curs de adoptare.