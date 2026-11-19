Anthropic PBC și cei șapte cofondatori ai săi au strâns o sumă record de 107,3 ​​miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială (IPO) extinsă și un plasament privat, ceea ce face ca firma să fie primul laborator de inteligență artificială de frontieră care accesează piețele publice de capital pentru a finanța dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială rațională

Peste țintă

Compania a vândut 956,4 milioane de acțiuni, în timp ce cei șapte cofondatori ai săi au vândut încă 23,6 milioane de acțiuni, la un preț de 83 de dolari pe acțiune, potrivit unui comunicat emis miercuri, care confirmă un raport anterior Bloomberg.

Prețul final de ofertă a depășit intervalul inițial de 70 – 78 de dolari pe acțiune.

Inițial, Anthropic plănuia să ofere 801,4 milioane de acțiuni, în timp ce cofondatorii săi oferiseră spre vânzare 23,6 milioane de acțiuni. Cererea puternică a dus în cele din urmă la o extindere a ofertei și la o creștere a prețului de ofertă.

Anthropic intră pe piețele publice într-un moment în care mediul pentru acțiunile IA a devenit mai dificil.

În ultimele săptămâni, producătorii de cipuri și companiile de cloud computing, care au strâns sute de miliarde de dolari pentru a-și finanța planurile masive de investiții, au fost supuse presiunilor din cauza preocupărilor legate de evaluare, a creșterii costului infrastructurii de inteligență artificială și a plecării bruște de la Nvidia a lui Jensen Huang, o figură emblematică ce a jucat un rol cheie în creșterea industriei.