Anthropic: Sputnik Moldova și RIA Novosti au folosit AI-ul Claude pentru a traduce în rusă articole și afirmații defăimătoare despre Maia Sandu

Compania americană din spatele modelului AI Claude a publicat joi, 10 septembrie, un raport despre modurile în care AI-ul său este folosit de oameni pentru a comite acțiuni „rău intenționate”. Apare și limba română.

Documentul vorbește despre atacuri cibernetice, fraude, campanii de manipulare, operațiuni de supraveghere, dezvoltarea de arme convenționale sau biologice – toate facilitate de Claude. Este menționat și un studiu de caz relevant pentru țările vorbitoare de română, Republica Moldova și România.

Anthropic, compania care a creat Claude, spune că un fost redactor-șef al Sputnik Moldova a folosit AI-ul pentru a traduce din română în rusă afirmații și articole în care președinta țării era acuzată, de exemplu, că se află în fruntea unui regim dictatorial.

Ce se întâmpla cu articolele, odată traduse în rusă

Episodul a avut loc în 2025, înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Raportul susține că un fost redactor-șef al Sputnik Moldova a folosit Claude pentru a traduce în limba rusă informații care circulau deja în spațiul public românesc și moldovenesc: știri, sondaje de opinie, afirmații postate de politicienii opoziției pe platforme social media etc.

Odată traduse în rusă, articolele respective ajungeau pe canalele de Telegram ale Sputnik Moldova și RIA Novosti. Ambele sunt agenții media controlate de statul rus. Articolele erau preluate apoi de alte publicații rusești și moldovenești, iar în felul acesta se crea impresia că afirmațiile pe care le conțin au fost verificate în mod independent, din mai multe surse.

„Același personaj a răspândit afirmații false și defăimătoare despre președinta Moldovei, Maia Sandu, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025”, se arată în raport.

Sputnik Moldova: „Regimul dictatorial PAS”

HotNews a reușit să identifice mai multe cazuri precum cele citate de raport. Din februarie 2025 până astăzi, pe canalul Sputnik Moldova 2.0 (Sputnik Молдова 2.0), dedicat vorbitorilor de rusă, au fost postate peste 1700 de mesaje despre președinta Maia Sandu.

De exemplu, pe 26 septembrie 2025, cu două zile înainte de alegerile parlamentare, canalul de Telegram a publicat un mesaj transmis inițial de Maxim Moroșan, fost membru al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, formațiunea fostului președinte pro-rus Igor Dodon.

Postare Maxim Moroșan

„Regimul dictatorial PAS, în frunte cu Maia Sandu, își pierde mințile, trăgând întreaga țară într-un abis al nebuniei”, începe postarea.

Mai departe, politicianul de opoziție o acuză pe președinta Republicii Moldova că a distrus sistematic țara, prin dezbinare și vânzarea intereselor naționale.

„Într-un protectorat marionetă”

Un alt exemplu, din aceeași zi: Blocul Patriotic, alianță politică alcătuită din comuniștii fostului președinte Vladimir Voronin (PCRM) și socialiștii lui Igor Dodon (PSRM), acuză că guvernul Republicii Moldova îngreunează participarea la vot a locuitorilor din Transnistria. Conform Agerpres, locuitorii Transnistriei cu cetățenie moldovenească au putut vota în secții speciale amenajate pe malul drept al Nistrului, într-o zonă controlată de Chișinău.

„Blocul Patriotic se opune transformării Moldovei într-un protectorat marionetă, unde puterea nu se bazează pe voința poporului, ci pe manipulări și indicații de la Bruxelles”, mai scria Sputnik Moldova cu două zile înaintea alegerilor parlamentare din 2025.

Fostul redactor-șef al Sputnik Moldova a lucrat pentru Putin

O știre de tipul acesta, negativă la adresa Maiei Sandu și partidului de guvernare, este citită, în medie, de aproximativ 2000 de persoane pe canalul de limbă rusă al Sputnik Moldova. Pagina de Telegram în sine are aproape 9000 de urmăritori.

În schimb, canalul celeilalte publicații menționate de Anthropic, RIA Novosti, nu mai poate fi accesat deloc în România: „Acest canal nu poate fi afișat pentru că a încălcat legile locale”, spune Telegram când un utilizator încearcă să acceseze astăzi canalul.

Raportul Anthropic nu-l numește explicit pe fostul redactor-șef al Sputnik Moldova care a folosit Claude pentru a răspândi mesaje politice pro-ruse. Însă în septembrie 2023, statul vecin l-a expulzat pe Vitali Denisov, coordonatorul de atunci al publicației, pe motiv că a pus în pericol „securitatea informațională a țării”.

„Directorul Sputnik Moldova, Vitali Denisov s-a dovedit a fi colonel al Forțelor Aeropurtate ruse, care a lucrat în Comitetul de Investigații, administrația prezidențială și a scris pentru publicațiile Ministerului Apărării”, scria Europa Liberă Moldova în septembrie 2023.