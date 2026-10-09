Antrenorul Florin Pârvu a răbufnit după meciul dintre Voluntari și Corvinul: „Am tăcut destul!”

Eșecul suferit la Petroșani în fața celor de la Corvinul, scor 2-3, a provocat o reacție vehementă din partea lui Florin Pârvu (51 de ani), antrenorul lui FC Voluntari.

La finalul jocului din etapa a 11-a a SuperLigii, tehnicianul și-a vărsat nemulțumirea față de deciziile brigăzii de arbitri, subliniind că echipa sa merita un rezultat pozitiv.

Deși a precizat că preferă să se cenzureze pentru a evita sancțiunile, Florin Pârvu a cerut public intervenția conducerii clubului.

„Nu cred că e în regulă ce se întâmplă cu noi”

„Un nou eșec. Suntem supărați că nu am reușit să plecăm cu un rezultat pozitiv, cu toate că meritam să se întâmple asta după aspectul jocului. Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre anumite lucruri. Sunt alții să o facă și din cadrul clubului nostru și dacă se vad lucrurile la televizor.

Nu vreau să-mi trag vreo suspendare, dar toate au o limită. Suntem o echipă mică, știm asta, o nou-promovată, dar lăsați-ne să ne jucăm. Echipa joacă, nu se baricadează pe 7 linii.

Arătăm un fotbal plăcut. Am vorbit și cu Max (n.r. Florin Maxim, antrenorul Corvinului) după meci. Ne-am felicitat. A fost un meci frumos.

Mă cenzurez să nu vorbesc mai mult. Sunt oameni din conducerea noastră care trebuie să ia atitudine. Nu cred că e în regulă ce se întâmplă cu noi, și nu la meciul asta, și în meciurile trecute. Aș vrea să se ia act și să se aibă grijă. Nu mai putem.

Am tăcut destul. Hai să rezolvăm situația. La meciul trecut, U Cluj marchează dintr-un ofsaid, ok, s-a analizat, și azi uitați-vă la fazele care au fost. Sunt supărat pentru că trec etapele.

Nu cer nimic ce nu e al meu. Dă-mi doar situațiile corecte. Analizează-le, de aia avem VAR. Vreau sa fie corecți și cu o echipă mică, care nu este plăcută sau dorită in Liga 1. Sunt niște greșeli pe care nu pot sa mi le explic”, a declarat Pârvu, potrivit golazo.ro.

Partida a fost condusă de o brigadă formată din arbitrul Marian Barbu, asistenții Mircea Grigoriu și Nicușor Florentin Marin, alături de Adrian Viorel Cojocaru (arbitru VAR) și Mircea Orbuleț (AVAR).

În urma acestui rezultat negativ, FC Voluntari rămâne pe locul 15 (penultimul) în clasament, având doar 8 puncte. Pentru formația ilfoveană urmează meciul contra celor de la FCSB, programat luni, 19 octombrie, de la ora 21:00