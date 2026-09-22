Antreprenoarea care și-a salvat afacerea de pe patul de la Oncologie. A început cu 2.000 de lei într-un garaj, a ajuns la 12 magazine, apoi un diagnostic i-a schimbat viața
Amalia Mihălăchioiu a învățat disciplina înainte să știe ce înseamnă antreprenoriatul. A trecut prin centrul de gimnastică de la Deva, a lucrat într-o multinațională, apoi s-a întors acasă cu 2.000 de lei și cu hotărârea că nu mai vrea să fie angajată. Primul ei business a început într-un garaj. Au urmat Bucureștiul, 12 magazine, propria producție de haine și succesul. Până când un telefon avea să schimbe totul. Fondatoarea WIN – Women in Charge și-a spus povestea la cea mai recentă ediție I Love Failure Business.
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