Anunț al Guvernului despre plata salariilor restante de câteva luni pentru mii de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero

Aproape 4.700 de salariați de la Liberty Galați, Damen Shipyards Mangalia și Romaero București își vor primi înainte de Paște salariile restante de trei luni, a anunțat miercuri Ministerul Muncii.

Transferurile aferente acestor plăți au început în 7 aprilie 2026, iar sumele urmează să fie virate în conturile beneficiarilor înainte de sărbători, conform sursei citate.

În total, 4.687 de angajați beneficiază de plata drepturilor salariale restante, după cum urmează:

2.946 de salariați ai Liberty Galați S.A. – suma totală de 57.057.902 lei

1.031 de salariați ai Damen Shipyards Mangalia S.A. – suma totală de 21.065.133 lei

710 salariați ai Romaero S.A. București – suma totală de 4.010.172 lei.

„Angajații de la Damen, Liberty, Romaero care își fac treaba nu au nicio vină pentru dificultățile prin care trec companiile și este esențial ca ei să beneficieze de drepturile care li se cuvin. Vom continua să folosim toate instrumentele legale pentru a sprijini salariații”, spune ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre – Florin Manole.

Plățile sunt realizate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, în baza documentației transmise de angajatori, și verificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.