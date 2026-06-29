Anunț de la ING pentru toți clienții din România. Ar putea primi un telefon de verificare de la un anumit număr. Două taste sunt importante

ING Bank România va introduce un un nou serviciu de securitate destinat protejării clienților împotriva tentativelor de fraudă financiară. Dacă banca identifică o plată neobișnuită, clientul va fi sunat.

Potrivit unui comunicat de presă al băncii, prin intermediul noului serviciu SAFEcall, atunci când sistemele de monitorizare ING Bank identifică o plată care se abate de la comportamentul obișnuit al clientului, acesta primește automat un apel telefonic de verificare de la numărul dedicat 0374647233 (adică 037INGSAFE).

Două taste importante

În cadrul apelului, clienții ING Bank pot confirma sau respinge tranzacția:

Apasă 9 dacă recunosc și confirmă plata;

Apasă 1 dacă nu recunosc tranzacția sau au fost manipulați să o efectueze.

Răspunsul clienților este foarte important pentru a declanșa măsurile necesare pentru prevenirea unei eventuale fraude și protejarea banilor clientului, transmite banca.

„Subliniem mereu că nicio instituție bancară nu va solicita niciodată, prin telefon sau mesaje, date de autentificare, parole, coduri OTP, accesarea unor credite sau inițierea de transferuri către conturi necunoscute”, a declarat Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention, ING Bank România.