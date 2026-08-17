Anunțul făcut de șefa ANM. Schimbare bruscă de vreme

Directoarea ANM, Elena Mateescu, a anunțat un episod de răcire „de scurtă durată” în mai multe zone din țară, unde fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face apariția încă din această noapte.

Într-o intervenție luni seară la Antena 3, șefa Administrației Naționale de Meteorologie a anunțat perioade de instabilitate atmosferică, la noapte, în Banat, Crișana, Maramureș, iar mâine în zona Munților Apuseni, nordul Orientalilor, dar și în Transilvania și Moldova.

Sunt preconizate cantități de apă de 15-20 de l/mp, izolat de peste 20-25 l/mp, prea puțin pentru a compensa nevoia de apă acută pe care o traversăm în această perioadă”, spune Elena Mateescu.

„Încă din această seară, de la ora 23, până mâine seară, la ora 21, vor fi de interes, din punct de vedere meteorologic, fenomenele de instabilitate, fie că vorbim de intensificări ale vântului, averse torențiale, precum și răcirea accentuată. Vorbim de rafale de 40-50 km/h, local peste 60-70 de km/h, în special în zona montană”, a adăugat directoarea ANM.

Zonele în care „vremea se va răci accentuat”

Elena Mateescu a spus că, marți, „mai ales în partea de vest, centru și nord a țării, vremea se va răci accentuat”, cu „maxime între 20 până la 28 de grade, în timp ce în sud-est va mai fi în vigoare un cod galben, pentru că mai așteptăm temperaturi de 35-36 de grade”.

„Răcirea va fi de scurtă durată, pentru că de la mijlocul acestei săptămâni și finalul săptămânii este posibil, chiar și pe parcursul săptămânii viitoare, în prima parte, să contăm din nou pe valori de temperaturi în creștere, să vorbim de caniculă, mai ales în ziua de vineri, care, așa cum arată informațiile la acest moment, va fi caracterizată de un ecart al maximelor între 29 până la 39 de grade Celsius”, a mai declarat directoarea ANM, Elena Mateescu.

FOTO: Romolo Tavani | Dreamstime.com