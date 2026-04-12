Anunț important al Arabiei Saudite: Conducta Est-Vest care ocolește Ormuz a fost restabilită, transportă petrol la capacitate maximă

Arabia Saudită a restabilit capacitatea maximă de pompare a petrolului prin conducta Est-Vest la aproximativ șapte milioane de barili pe zi, potrivit unui anunț de duminică, la câteva zile după ce a prezentat o evaluare a pagubelor suferite de sectorul energetic în urma atacurilor din timpul conflictului cu Iranul, transmite Reuters.

Ministerul saudit de profil a transmis că instalațiile energetice și conducta afectate de atacuri în timpul conflictului au revenit și și-au restabilit capacitatea operațională.

Arabia Saudită nu spus cine a lansat atacurile, dar regatul a interceptat numeroase rachete și drone iraniene în ultimele săptămâni.

Atacurile au perturbat, de asemenea, operațiunile la principalele instalații petroliere, de gaze, de rafinare, petrochimice și de energie electrică din Riad, Provincia de Est și orașul industrial Yanbu.

Singura cale de export a petrolului saudit când Ormuz e închisă

Arabia Saudită spusese joi că atacurile i-au redus capacitatea de producție de petrol cu aproximativ 600.000 de barili pe zi și debitul conductei Est-Vest cu aproximativ 700.000 de barili pe zi.

Conducta Est-Vest a fost singura rută de export a țițeiului din Arabia Saudită pe fondul închiderii Strâmtorii Ormuz.

Iranul a atacat conducta la doar câteva ore după ce s-a convenit asupra încetării focului.

Ministerul saudit a precizat că a recuperat volumele afectate din câmpul petrolier Manifa, unde producția fusese redusă anterior cu aproximativ 300.000 de barili pe zi.

Lucrările de restabilire a producției la capacitate maximă la instalația Khurais erau în curs, după ce atacurile asupra acesteia au redus capacitatea Arabiei Saudite cu încă 300.000 de barili pe zi, a potrivit saudiților

Aceștia au adăugat că recuperarea rapidă va spori „fiabilitatea și continuitatea aprovizionării piețelor locale și globale”.