Anunț surpriză făcut de Wizz Air pe tema crizei de keroson și a majorării prețurilor la bilete: „Considerăm că anumite practici observate recent pe piață pot intra în conflict cu drepturile pasagerilor”

Cea mai mare companie aviatică care operează în România transmite că mesajele legate de o criză a combustibilului în perioada imediat următoare au o notă de alarmism.

Blocajul din strâmtoarea Ormuz și perspectiva unei crize a combustibililor dă frisoane inclusiv în zona companiilor aviatice, dar și a pasagerilor care se întreabă dacă vor avea suficiente zboruri la dispoziție în perioada vacanței de vară.

În timp ce Lufthansa a decis să anuleze 20.000 de zboruri pe fondul creșterii prețurilor la combustibili, iar Ryanair vorbește de incertitudini privind vara, reprezentanții companiei maghiare Wizz Air nu dau semne de mare îngrijorare.

Asta potrivit declarațiilor făcute în presa italiană de Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager al Wizz Air.

„În opinia noastră, există un exces de alarmism. Problema principală în prezent nu este disponibilitatea combustibilului, ci prețul acestuia: în Europa există combustibil, iar sistemul continuă să funcționeze. Au existat incidente izolate și temporare în unele aeroporturi italiene, dar acestea nu au avut impact operațional: nicio anulare, nicio aeronavă blocată și nicio întârziere semnificativă. În ceea ce privește poziția noastră, avem o acoperire a combustibilului (hedging) de 70% pentru următoarele șase luni și de aproximativ 60% până în martie 2027. Acest lucru ne garantează o bună vizibilitate asupra costurilor. În plus, utilizăm strategii operaționale precum tankeringul, adică realimentarea în aeroporturile unde combustibilul este disponibil în cantități mai mari, pentru a gestiona eventualele situații critice locale. Într-un scenariu de urgență, aceste pârghii, împreună cu procedurile noastre interne, ne permit să facem față situației cu eficacitate”, a declarat acesta pentru site-ul FanPage.it.

Acesta a vorbit și de riscul creșterii prețurilor la bilete.

„Combustibilul reprezintă o componentă importantă a costurilor pentru toate companiile, dar impactul său nu este uniform. În cazul nostru, nu previzionăm creșteri automate ale prețurilor și nici introducerea de taxe suplimentare sau suprataxe retroactive. Considerăm că anumite practici observate recent pe piață pot intra în conflict cu drepturile pasagerilor; capacitatea noastră de a absorbi o parte din costuri se datorează mai multor factori. Pe lângă hedging și tankering, dispunem de o flotă foarte eficientă: vârsta medie este de aproximativ 4,5 ani, iar 75% dintre aeronave fac parte din familia Airbus A320neo, care consumă cu aproximativ 17% mai puțin decât generațiile anterioare. Această combinație ne permite să limităm impactul prețului ridicat al combustibilului fără a-l transfera direct asupra pasagerilor”, a adăugat acesta.