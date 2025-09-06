Anunțul armatei israeliene pentru palestinienii din orașul Gaza, unde ofensiva capătă amploare

Armata israeliană a declarat sâmbătă că palestinienii din orașul Gaza ar trebui să plece mai spre sud, pe măsură ce forțele sale înaintează mai adânc în cea mai mare zonă urbană din enclavă, relatează Reuters.

Forțele israeliene desfășoară o ofensivă asupra suburbiilor din orașul aflat în nordul enclavei palestiniene săptămâni întregi, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să îl cucerească.

Netanyahu a descris orașul Gaza drept o fortăreață Hamas și susține că armata israeliană trebuie să preia controlul asupra lui pentru a-i învinge pe militanții islamiști palestinieni, al căror atac asupra Israelului din octombrie 2023 a declanșat războiul.

Asaltul amenință să strămute sute de mii de palestinieni care se adăpostesc de luptele izbucnite în urmă cu aproape doi ani. Înainte de război, în oraș locuiau aproximativ un milion de oameni, aproape jumătate din populația Fâșiei Gaza.

„Zonă umanitară” în Khan Younis

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, a scris pe X că locuitorii ar trebui să evacueze orașul Gaza pentru a se îndrepta spre o zonă de coastă desemnată, Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, și i-a asigurat pe cei care părăsesc zona că vor putea primi acolo hrană, îngrijire medicală și adăpost. În Khan Younis a fost creată o „zonă umanitară”, a spus el.

Joi, armata israeliană a declarat că are sub control aproape jumătate din orașul Gaza. Forțele israeliene controlează, potrivit propriilor afirmații, aproximativ 75% din întregul teritoriu al enclavei palestiniene.

Mulți dintre locuitorii orașului Gaza au fost strămutați după izbucnirea războiului, însă s-au întors ulterior. Unii dintre ei au spus că refuză să plece din nou.

Armata israeliană a lansat atacuri puternice asupra orașului timp de săptămâni întregi, înaintând în suburbii, iar în această săptămână se afla deja la doar câțiva kilometri de centrul orașului.

Netanyahu, susținut de aliații din coaliția de dreapta, a ordonat cucerirea orașului Gaza în ciuda recomandărilor făcute de conducerea armatei israeliene. Chiar și pe fondul ezitării, armata a mobilizat zeci de mii de rezerviști în sprijinul operațiunii.

Un acord de „totul sau nimic”

Războiul din Gaza a izolat Israelul tot mai mult din punct de vedere diplomatic, cu câțiva dintre cei mai apropiați aliați ai săi condamnând campania care a devastat enclava palestiniană.

În țară există, de asemenea, tot mai multe apeluri – conduse de familiile ostaticilor și susținătorii lor – pentru încheierea războiului printr-un acord diplomatic care să ducă la eliberarea celor 48 de ostatici israelieni aflați încă în Gaza (oficialii israelieni cred că doar 20 dintre ei mai sunt în viață).

Premierul Netanyahu vrea să obțină un acord de tip totul sau nimic, prin care să fie eliberați toți ostaticii, iar Hamas să capituleze.

Hamas, care a condus Gaza timp de aproape două decenii, dar care acum mai controlează doar zone din enclavă, a spus de multă vreme că va elibera toți ostaticii dacă Israelul este de acord să oprească războiul și să își retragă toate forțele din enclavă.

Vineri, președintele american Donald Trump a spus că este în negocieri cu militanții palestinieni.