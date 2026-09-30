Anunțul CNAIR pentru șoferi cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a sistemului Tollro. Între timp, proteste din partea transporturilor

Aplicaţia TollRo şi portalul web aferent vor trece în versiunea finală începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, iar operatorii de transport care au utilizat versiunea pilot trebuie să îşi creeze conturi noi şi să reînregistreze datele companiilor şi vehiculelor, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„TollRo trece în faza de producţie: aplicaţia trebuie reinstalată şi conturile refăcute de la 1 octombrie. Versiunea finală a aplicaţiei şi a portalului web va fi disponibilă începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00. Trecerea la noua versiune nu include migrarea datelor din Aplicaţia Pilot. Conturile de utilizator, datele companiilor şi evidenţa vehiculelor introduse în perioada de pilotare nu vor fi transferate în sistemul final”, a anunţat miercuri CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate, operatorii care au folosit versiunea pilot trebuie să descarce din nou sau să actualizeze aplicaţia TollRo, să creeze un cont nou de utilizator, să completeze datele de identificare ale companiei şi să înregistreze din nou vehiculele tractoare şi remorcile sau semiremorcile.

CNAIR recomandă operatorilor de transport să pregătească din timp datele companiei şi documentele de înmatriculare ale flotei, pentru a evita întreruperile în activitate.

Aplicaţia şi portalul trebuie accesate exclusiv prin canalele oficiale de acces, respectiv App Store şi Google Play şi portalul web eToll.

Ce înseamnă aplicația TollRo

Platforma TollRo va deveni operaţională de la 1 octombrie 2026, ora 00:00, iar rovinieta, tichetul de rută şi tariful TollRo vor putea fi achitate exclusiv prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică, a anunţat, recent, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum şi vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din România.

Tariful se calculează în funcţie de distanţa parcursă, masa vehiculului, clasa EURO şi tipul de drum.

Utilizatorii vor putea achita tariful TollRo fie printr-un tichet de rută, plătit în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, fie prin tarifare în funcţie de distanţa parcursă. În acest ultim caz, traseul este înregistrat prin aplicaţia mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică (SETRE), interoperabilă cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, va fi disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.

Proteste miercuri seara

Zeci de transportatori protestează spontan, miercuri seară, pe centura rutieră a municipiului Arad, unde circulă cu automarfarele la viteză mică şi claxonează, cerând amânarea introducerii platformei TollRo, despre care spun că nu funcţionează corect, scrie Agerpres.

Transportatorii au pornit în marş cu camioane, îngreunând circulaţia, pentru că rulează cu viteză redusă şi claxonează pentru a atrage atenţia.

„Este un protest spontan al transportatorilor din Arad pentru măsurile pe care le considerăm abuzive în urma implementării TollRo. Acum trei ani, Parlamentul a votat o lege prin care camioanele trebuie să plătească în funcţie de masa maximă autorizată pe kilometru, nu mai avem rovignetă pe zi, pe an, pe lună, în funcţie de clasa de poluare. Până în 1 ianuarie 2026 era acest termen, de atunci până astăzi s-a amânat de trei ori implementarea acestui sistem, iar de 15 zile doar s-a pus la dispoziţia transportatorilor un program pilot prin care să se pregătească pentru efectiva înscriere de la 1 octombrie. Problema este că, înainte de pornire, acest sistem prezintă serioase carenţe tehnice, încă nu funcţionează, iar de mâine se aplică amenzi”, a declarat Sebastian Pop, reprezentant al şoferilor care protestează.

Alţi şoferi au spus că sunt de acord să plătească taxa de drum, dar nu amenzile, în caz că sistemul TollRo nu funcţionează.

„Există un proiect în Senat care prevede să se suspende amenzile până în 15 martie 2027, cerem ca acest proiect să fie votat cât mai repede”, a declarat un şofer.

Alţi protestatari spun că implementarea sistemului de joi va conduce la formarea de cozi în vămi.

Coloana de camioane este de câţiva kilometri pe centura Aradului şi este supravegheată de poliţişti.

Patronatele vor prorogarea sancțiunilor până anul viitor

Patronatul companiilor de distribuţie de bunuri solicită Parlamentului prorogarea până la 31 martie 2027 a aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 226/2023, susţinând că platforma TollRo, care ar urma să fie aplicată de la 1 octombrie, este în prezent nefuncţională.

„Solicităm Parlamentului adoptarea unui proiect de lege pentru prorogarea aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România până la data de 31 martie 2027, dată la care ne manifestăm speranţa că CNAIR va fi remediat toate aspectele tehnice care fac platforma TollRo nefuncţională în acest moment şi va fi avut timp pentru o testare corespunzătoare a acesteia. Considerăm că aplicarea sancţiunilor poate să înceapă numai după recepţia finală a sistemului şi după o perioadă de funcţionare stabilă, verificabilă public”, se arată într-un comunicat al Patronatului Asociaţia Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România (ACDBR).

Conform documentului, transportatorii nu trebuie să fie sancţionaţi pentru defecţiuni ale unei platforme guvernamentale inoperabile. Organizaţia susţine că perioada de testare publică a noului sistem a început la jumătatea lunii septembrie şi semnalează mai multe probleme tehnice.

„Solicităm aceasta având în vedere şi faptul că, în conformitate cu contractul cu furnizorul de soluţie IT pentru realizarea platformei TollRo, perioada de testare publică a noului sistem a început pe 16 septembrie 2026 şi durează minimum patru săptămâni de la această dată, în condiţiile în care nu s-ar identifica deficienţe. Spre minimă exemplificare, membrii ACDBR au identificat următoarele probleme tehnice care fac platforma nefuncţională: înregistrare diferită a rutei, de pe două terminale mobile aflate simultan în acelaşi vehicul de transport marfă; procesul nu este automat, şoferul trebuie să pornească şi să oprească aplicaţia manual pentru a se înregistra detaliile cursei; introducerea detaliilor cursei necesită foarte mult timp; aplicaţia nu poate fi testată, nefiind funcţională în acest moment”, precizează sursa citată.

Pe lângă amânarea sancţiunilor, ACDBR propune măsuri concrete prin care sistemul TollRo să devină aplicabil pentru firmele cu flote proprii, respectiv o interfaţă de programare (API) publică şi documentată, prin care declararea curselor şi plata să se facă automat din sistemele de gestiune a flotei şi din ERP-urile companiilor, fără intervenţia manuală a şoferului.

Pe listă se mai află acceptarea furnizorilor de servicii GPS deja folosiţi de transportatori, inclusiv a celor care transmit date în sistemul RO e-Transport, ca surse autorizate de date pentru TollRo, fără echipamente sau aplicaţii suplimentare; preluarea automată a datelor pe care statul le deţine deja, astfel încât aceleaşi informaţii să nu fie raportate de două ori; o procedură clară pentru situaţiile în care platforma nu funcţionează, care să prevadă publicarea stării sistemului şi posibilitatea declarării ulterioare a cursei, fără sancţiuni.

Patronatul susţine, totodată, că aplicarea sancţiunilor în condiţiile actuale ar putea afecta industria alimentară şi lanţul de aprovizionare.

„Membrii ACDBR susţin digitalizarea şi plata corectă a utilizării drumurilor naţionale. Cerem doar ca sistemul să fie funcţional, automatizat şi integrat cu instrumentele pe care firmele le folosesc deja, înainte ca amenzile să fie aplicate. Dacă acest proiect de act normativ nu va fi aprobat de urgenţă de Parlament, în industria alimentară şi în întregul lanţ de aprovizionare riscăm dezangajarea din flux a mii de vehicule de peste 3,5 tone, operatorii economici aflându-se în imposibilitatea materială de a înregistra în sistemul nefuncţional TollRo detaliile tehnice ale curselor care urmează a fi efectuate”, avertizează patronatul.