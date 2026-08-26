Anunțul consilierului lui Nicușor Dan, după ce s-a întâlnit cu strategul Pentagonului la Washington. Mutarea pregătită săptămâna aceasta

Marius Lazurca a anunțat că în această săptămână poartă noi discuții cu oficiali din SUA și alte state aliate, „la instrucțiunile președintelui Nicușor Dan”.

Discuțiile au loc la Bruxelles și Mons, conform consilierului prezidențial pentru securitate națională.

„La instrucțiunile președintelui Nicușor Dan, port discuții săptămâna aceasta cu oficiali americani și aliați la NATO, în Bruxelles, și la SHAPE (Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, n.r.), în urma misiunii mele la Washington, în urma misiunii mele la Washington”, a declarat Marius Lazurca, miercuri, într-o postare pe platforma X.

El a spus că România „se oferă să facă mai mult, mai rapid”, pentru securitate.

„Președintele Donald Trump are dreptate: fiecare țară NATO trebuie să își asume partea sa de responsabilitate. Sub conducerea președintelui Dan, România face exact acest lucru: se oferă să facă mai mult, mai rapid, alături de Statele Unite și aliații noștri pentru a proteja poporul român, pentru a împiedica răspândirea războiului și pentru a contribui la a-i pune capăt”, a conchis Marius Lazurca.

On the instructions of President @NicusorDanRO, I am holding talks this week with U.S. and allied officials at NATO in Brussels and at SHAPE, following my mission to Washington. President @realDonaldTrump is right: every NATO country must carry its own share of the burden. Under… pic.twitter.com/XabCpJs11e — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 26, 2026

Consilierul președintelui Dan s-a întâlnit cu strategul Pentagonului

Marius Lazurca anunța în finalul lunii iulie că el și șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, au fost trimiși de președintele Nicușor Dan în Statele Unite pentru a discuta despre coordonarea în materie de securitate la Marea Neagră, în contextul încălcărilor repetate ale spațiului aerian al României de către dronele rusești.

„Președintele Dan ne-a trimis pe mine și pe șeful Statului Major al Apărării la Washington, D.C., pentru a ne întâlni cu reprezentanți ai Administrației Trump și cu lideri ai Congresului, în vederea consolidării coordonării noastre în materie de securitate în regiunea Mării Negre”, declara consilierul prezidențial într-o postare din 27 iulie.

Cei doi s-au întâlnit la Washington cu strategul Pentagonului, Elbridge Colby, într-o vizită cu scopul de a convinge SUA să mențină trupe în România. E greu de spus, deocamdată, dacă vizita a dat rezultate, având în vedere că analiza Pentagonului privind trupele din Europa este într-o fază incipientă.