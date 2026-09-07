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Actualitate

Reacția „dramatică” a cancelarului Merz în spatele ușilor închise, după înfrângerea în fața AfD, scursă în presa germană

Adrian Cochino
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Friedrich Merz a reacționat după succesul partidului Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile din landul Saxonia-Anhalt, într-o discuție în cadrul ședinței comitetului executiv federal al CDU, scursă în presa germană.