Reacția „dramatică” a cancelarului Merz în spatele ușilor închise, după înfrângerea în fața AfD, scursă în presa germană

Friedrich Merz a reacționat după succesul partidului Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile din landul Saxonia-Anhalt, într-o discuție în cadrul ședinței comitetului executiv federal al CDU, scursă în presa germană.

Cancelarul german a încasat o lovitură puternică la alegerile din Saxonia-Anhalt, câștigate zdrobitor de partidul de extremă dreapta AfD, și a avut o reacție „dramatică” într-o ședință a conducerii partidului, luni dimineață.

„Acest lucru zguduie partidul nostru până în temelii. Nu putem trece la ordinea de zi, nici eu, nici guvernul federal”, a spus el, potrivit informațiilor Bild.

Merz a spus că „avem o Constituție puternică, dispunem de toate instrumentele necesare pentru a apăra Constituția împotriva unui guvern regional de extremă dreapta, dar sistemul nostru politic suferă o schimbare radicală.”

Apoi, el a admis eșecul CDU în scrutinul din landul pe care l-a condus până acum.

„Nu am reușit să stabilim o legătură emoțională cu oamenii. Nu putem ignora acest lucru”, a spus el.

Merz: Obiectivul AfD este „distrugerea completă a CDU”

Merz a subliniat că CDU a „pierdut dramatic” alegerile și că asta înseamnă o „ruptură profundă pentru partid”.

Conform informațiilor publicate de Bild, Merz a menționat aici felicitările adresate AfD din Moscova și din SUA.

Merz a făcut de asemenea un apel la coeziune. Obiectivul AfD este „distrugerea completă a CDU”. Nu poate exista „nicio colaborare” cu acest partid. CDU se bazează ferm „pe fundamentul pus de Adenauer și Kohl”, a spus cancelarul.

Un test pentru guvern

Alegerile din Saxonia-Anhalt au fost considerate cel mai important test de până acum pentru cancelarul Friedrich Merz.

Șeful guvernului federal și guvernul său de coaliție, alături de social-democrați, este foarte nepopular.

Executivul nu a reușit să-și îndeplinească până acum promisiunile de a redresa economia germană aflată în dificultate sau de a opri ascensiunea AfD, care a înregistrat câștiguri regulate și constante de când a intrat în parlament în 2017 și este acum principalul partid de opoziție.

Cifrele arată că imigrația ilegală a scăzut de când Merz se află la putere, dar nu într-o măsură suficientă pentru a-i liniști pe alegători.

În sondajele naționale, CDU a fost, de asemenea, depășită de AfD, care țintește victoria la următoarele alegeri federale din 2029 sau 2033.

Presiunea crește

Presiunea politică asupra lui Merz și a conservatorilor săi va crește probabil și mai mult după alegerile din Saxonia-Anhalt.

Este de așteptat ca AfD să câștige și alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară și înregistrează chiar rezultate puternice în sondaje în bastionul de stânga al Berlinului, în perspectiva alegerilor care vor avea loc aici peste două săptămâni.

Alte patru alegeri regionale sunt programate pentru anul viitor.

Deputații CDU se tem că o înfrângere majoră în Saxonia-Anhalt ar putea declanșa un efect de bulgăre de zăpadă, ducând la alte înfrângeri importante. Iar asta are efecte multiple.

Există deja unele semne de dezacord deschis față de promisiunea lui Merz de a nu coopera în mod oficial cu extrema dreaptă, în special în estul țării.

În august, revista Der Spiegel a scris că în interiorul CDU s-a discutat despre posibila demisie a cancelarului Friedrich Merz.

La mijlocul lui august, un sondaj YouGov a arătat că majoritatea germanilor se așteaptă ca Merz să fie înlocuit înainte de următoarele alegeri federale programate pentru 2029.