Anunțul făcut de Lidl pentru clienții săi din România. Varianta e valabilă de joi, dar ține doar câteva zile
Lanțul de supermarketuri lansează începând de pe 16 iulie o ofertă pentru clienții săi valabilă până la finalul săptămânii.
În perioada 16 – 20 iulie 2026, clienții care returnează ambalaje cu simbolul SGR la aparatele de colectare a ambalajelor din magazinele Lidl și folosesc voucherul generat în aceeași perioadă, scanând totodată cardul Lidl Plus, beneficiază de un cupon de cumpărături cu o valoare de până la 25 de lei, acordat ulterior în aplicație, se arată într-un comunicat de presă al companiei.
Potrivit sursei citate, pentru a beneficia de cupon, clienții trebuie să urmeze câțiva pași simpli:
- Să colecteze ambalaje cu sigla garanției (SGR) și să le returneze în aparatele de colectare amplasate în magazinele Lidl, în perioada 16 – 20 iulie 2026;
- Să utilizeze voucherul SGR eliberat de aparat pentru cumpărături în magazinele Lidl, asigurându-se că, la casa de marcat, este scanat cardul Lidl Plus. Voucherul poate fi utilizat exclusiv pentru achiziții efectuate în perioada campaniei, 16 – 20 iulie 2026;
- În funcție de valoarea voucherului SGR utilizat, Lidl transmite ulterior prin aplicația Lidl Plus un cupon de cumpărături, până pe 24 iulie. Cuponul poate fi folosit exclusiv la achizițiile efectuate în magazinele Lidl, în perioada 25 iulie – 2 august 2026.
Lanțul prezintă și cum se calculează valoarea cuponului de cumpărături.
Aceasta este stabilită în funcție de suma totală a voucherelor SGR utilizate de client în perioada campaniei. Mecanismul de calcul este următorul:
- Pentru vouchere SGR în valoare de 10 lei și 14,99 lei, clienții primesc un cupon în valoare de 10 lei;
- Pentru vouchere SGR în valoare de minimum 15 lei și maximum 19,99 lei, valoarea cuponului este de 15 lei;
- Pentru vouchere SGR în valoare de minimum 20 lei și maximum 24,99 lei, clienții beneficiază de un cupon în valoare de 20 lei;
- Pentru vouchere SGR cu valoare cumulată de minimum 25 lei, fără limită maximă de achiziție, Lidl acordă un cupon în valoare de 25 lei, pe care îl pot folosi la cumpărături viitoare. Valoarea maximă a cuponului este de 25 lei, TVA inclus.
- Pentru vouchere SGR cu valoare cumulată mai mare de 25 lei, clienții vor primi tot un cupon de 25 lei.