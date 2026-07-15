Anunțul făcut de Lidl pentru clienții săi din România. Varianta e valabilă de joi, dar ține doar câteva zile

Lanțul de supermarketuri lansează începând de pe 16 iulie o ofertă pentru clienții săi valabilă până la finalul săptămânii.

În perioada 16 – 20 iulie 2026, clienții care returnează ambalaje cu simbolul SGR la aparatele de colectare a ambalajelor din magazinele Lidl și folosesc voucherul generat în aceeași perioadă, scanând totodată cardul Lidl Plus, beneficiază de un cupon de cumpărături cu o valoare de până la 25 de lei, acordat ulterior în aplicație, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Potrivit sursei citate, pentru a beneficia de cupon, clienții trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

Să colecteze ambalaje cu sigla garanției (SGR) și să le returneze în aparatele de colectare amplasate în magazinele Lidl, în perioada 16 – 20 iulie 2026; Să utilizeze voucherul SGR eliberat de aparat pentru cumpărături în magazinele Lidl, asigurându-se că, la casa de marcat, este scanat cardul Lidl Plus. Voucherul poate fi utilizat exclusiv pentru achiziții efectuate în perioada campaniei, 16 – 20 iulie 2026; În funcție de valoarea voucherului SGR utilizat, Lidl transmite ulterior prin aplicația Lidl Plus un cupon de cumpărături, până pe 24 iulie. Cuponul poate fi folosit exclusiv la achizițiile efectuate în magazinele Lidl, în perioada 25 iulie – 2 august 2026.

Lanțul prezintă și cum se calculează valoarea cuponului de cumpărături.

Aceasta este stabilită în funcție de suma totală a voucherelor SGR utilizate de client în perioada campaniei. Mecanismul de calcul este următorul: