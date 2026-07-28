Anunțul făcut de Profi pentru clienții săi din România. Mesajul e valabil până pe 10 august

Lanțul de supermarketuri retrage de la vânzare un lot de stafide din cauza pesticidelor, scrie site-ul Profit.

Clienții care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume și îl pot returna până pe 10 august 2026 inclusiv, fără să fie necesară prezentarea bonului fiscal, potrivit unui anunț publicat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Stafidele au fost produse în Siria, potrivit descrierii produsului.