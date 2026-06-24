Anunțul lui Nicușor Dan: „O să avem o guvernare minoritară”. Când așteaptă partidele să vină la el cu soluția

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri seară, la Cluj, că așteaptă vineri ca partidele să vină la discuții cu concluziile negocierilor dintre ele privind constituirea unui guvern minoritar.

În drum spre Polonia, unde este programat un summit al țărilor din flancul estic al NATO, președintele Dan a făcut o escală la Cluj-Napoca, unde a fost invitat la o cină cu organizatorii TechSylvania.

„În primul rând sunt în drum spre Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a summitului flancului estic. E important pentru România pentru ca e vorba de protecția față de drone și față de amenințări în general din partea Rusiei. Dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină organizată de TechSylvania”, a precizat președintele.

„O guvernare prooccidentală minoritară”

În ce privește viitorul guvern, Nicușor Dan a spus că fiecare partid s-a angajat să-i prezinte, vineri, condițiile pe care le pun pentru a susține un nou cabinet, în cazul în care nu fac parte din el.

„O să avem o guvernare prooccidentală minoritară și partidele și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține – fără a face parte din guvern – guvernul minoritar. Sper să fie serioși și să închidem în curând. Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine pentru discuții”, a precizat președintele României.

„Linii roșii” trasate de PSD și USR

Ziua de miercuri a adus noi variante de soluționare a crizei politice, acestea având în comun o caracteristică, anume constituirea unui guvern minoritar. Partidele trasează în continuare „linii roșii”, însă se vorbește deja deschis de eventuale punți între tabăra PNL-USR-UDMR și cea a PSD.

Schimbarea majoră a zilei a fost decizia PSD de a-și asuma guvernarea cu un premier social-democrat.

„Biroul Permanent al PSD a decis în unanimitate să-și asume responsabilitatea, răspunderea Guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniştri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la preşedintele României”, a anunțat Sorin Grindeanu, în cursul dimineții.

Pe de altă parte, în cazul în care Nicușor Dan va avea o altă opțiune, PSD a avertizat că nu va susține învestirea unui guvern din care nu face parte, ceea ce reprezintă o primă „linie roșie”, trasată în cursul acestei zile din partea unui partid parlamentar.

În schimb, USR a anunțat că nu este dispus să susțină revenirea la putere a PSD pentru întregul interval de timp care a rămas până la următoarele alegeri parlamentare.

„Astăzi avem următoarele constrângeri: președintele Nicușor Dan spune «nu cu AUR», USR spune «nu pentru guvern PSD», PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție. Și atunci soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune, în viziunea noastră, o rotație a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR și guvern monocolor PSD”, a afirmat ministrul interimar, la Digi24, potrivit Agerpres.

Însă rotația propusă de USR nu a fost acceptată de către PSD. „PSD constată că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de președintele României și agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale (din cadrul fostei Coaliții) este subminat cu bună știință de USR”, au afirmat social-democrații într-un comunicat.

PNL, USR și UDMR vor un guvern propriu

Deși la nivel de principiu, nici PNL, nici UDMR nu au exclus să dea voturile pentru instalarea unui guvern minoritar al PSD și nici nu au pus alte condiții decât acordul politic cerut și de către președintele Nicușor Dan, cele două partide nu au renunțat la ideea să formeze împreună un guvern minoritar, alături de USR.

Dominic Fritz a publicat miercuri seară o fotografie în care apare alături de președinții PNL și UDMR, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, liderul USR afirmând că cele trei formațiuni sunt „hotărâte” să își asume un guvern minoritar.

„De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație. România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni”, a scris Dominic Fritz, în mesajul de pe Facebook care însoțește fotografia.

„Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR”, a subliniat președintele Uniunii Salvați România.