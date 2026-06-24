Fotografia și mesajul publicate de Dominic Fritz: „De partea corectă a istoriei”. Mutarea pregătită de USR

Dominic Fritz a publicat miercuri seară o fotografie în care apare alături de președinții PNL și UDMR, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, liderul USR afirmând că cele trei formațiuni sunt „hotărâte” să își asume un guvern minoritar.

„De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație. România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni”, a scris Dominic Fritz, în mesajul de pe Facebook care însoțește fotografia.

„Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR”, a punctat președintele Uniunii Salvați România.

„Rotativa”, varianta pe care merge USR

Mai devreme în cursul zilei, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care este și membru al Biroului Național al USR, a anunțat că partidul din care face parte propune o „rotație” la guvernare între un executiv minoritar PNL-USR-UDMR și un cabinet monocolor PSD. Miruță spune că soluția avansată de USR se raportează la realitatea politică existentă.

„Astăzi avem următoarele constrângeri: președintele Nicușor Dan spune «nu cu AUR», USR spune «nu pentru guvern PSD», PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție. Și atunci soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune, în viziunea noastră, o rotație a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR și guvern monocolor PSD”, a afirmat ministrul interimar, la Digi24, potrivit Agerpres.

„Sigur că este un nivel de discuție pe care noi l-am propus, ca o soluție raportat la situația în care ne aflăm, de blocaj, acum. Nu este o soluție ideală, dar este o soluție raportată la realitățile politice”, a precizat Miruță.

Miruță a subliniat că USR nu va vota pentru un guvern PSD. Potrivit acestuia, un executiv al social-democraților nu ar avea „acceptabilitate socială” în prezent.

Declarațiile lui Miruță au venit în contextul în care Biroul Permanent al PSD a decis miercuri, în unanimitate, să-l propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și să constituie o echipă de negociere care să discute cu celelalte partide din Parlament un acord politic.

Decizia în PSD a venit la două zile după ce Guvernul propus de liberalul Adrian Veștea, desemnat premier de către Nicușor Dan fără consultarea PNL, a fost respins la votul de învestire în Parlament.

Surse politice au dezvăluit pentru HotNews că USR a propus, miercuri dimineață, în discuții cu PNL și UDMR, să ceară împreună o „rotativă” în care prima oară să intre coaliția lor minoritară de dreapta la guvernare și apoi să vină PSD cu un executiv monocolor. Potrivit acestor surse, liberalii și formațiunea condusă de Kelemen Hunor analizează această variantă.

Dacă se înțeleg să procedeze astfel vor merge cu propunerea direct la președintele Nicușor Dan. Această variantă nu a fost discutată cu PSD, au precizat sursele politice.

Reacția fermă a PSD

PSD a reacționat ferm la varianta propusă de USR, prin intermediul unui comunicat de presă.

Social-democrații consideră că România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta și mai apoi un guvern monocolor PSD și somează USR „să înceteze sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional.

„PSD constată că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de președintele României și agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale (din cadrul fostei Coaliții) este subminat cu bună știință de USR. Pretențiile inacceptabile și inaplicabile ale USR mențin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic și social. România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, și mai apoi un guvern monocolor PSD. Motivul principal: este absolută nevoie de stabilitate și predictibilitate guvernamentală pentru menținerea ratingului de țară și a costurilor de finanțare ale statului român”, au transmis social-democrații, în comunicat.

Ei denunță că pretenția „rotativei” USR este în fapt „un tertip meschin” prin care schimbă mereu condițiile pentru a face imposibil rezultatul și maschează, de fapt, „disperarea de a profita de funcții și de sinecuri la stat”.

„Eschivele USR nu au nicio legătură cu realitatea economică și socială și nu sunt menite să rezolve ceva concret, în beneficiul românilor. PSD participă cu toată buna credință la discuțiile necesare încheierii unui Acord Politic asupra obiectivelor fundamentale strategice ale României. PSD și-a asumat guvernarea și a dat mandat președintelui PSD să formeze guvernul, în cazul nominalizării sale de către președintele României. PSD solicită tuturor partidelor și parlamentarilor responsabili să nu se joace din motive meschine cu dezvoltarea țării și cu traiul zilnic al românilor care depinde de o guvernare cu puteri depline”, au mai transmis social-democrații.