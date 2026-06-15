Anunțul meteorologilor. Temperaturile cresc puternic în zilele următoare

Vremea se va încălzi considerabil pe parcursul următoarelor două săptămâni (15 – 28 iunie), la nivelul întregii ţări, inclusiv în zonele montane, însă ploile sub formă de aversă se vor semnala pe aproape întreg intervalul de prognoză, în special la jumătatea acestei săptămâni, precum şi în a doua parte a perioadei analizate, arată prognoza de specialitate publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), scrie Agerpres.

În zona Banatului, în această săptămână, vremea va fi în general în încălzire, cu o medie a maximelor termice care va urca de la 23 la 34 de grade, iar a minimelor de la 11 la 18 grade. În zilele care vor urma, valorile termice vor avea oscilaţii, între 30 şi 33 de grade, în cazul mediei maximelor, şi între 14 şi 17 grade, la media minimelor. Vor fi perioade cu averse în general slabe cantitativ şi pe suprafeţe mici, dar în cea de-a doua săptămână va fi posibil ca acestea să fie pe arii mai extinse şi mai intense.

În Crişana, vremea va fi în încălzire până în data de 22 iunie, de la 22 la 34 de grade, media maximelor termice, respectiv de la 11 la 18 grade, cea a minimelor. Ulterior, valorile termice vor avea variaţii, iar media lor se va situa între 28 şi 32 de grade, la maxime, şi între 13 şi 17 grade, în cazul minimelor. Probabilitatea mai mare pentru averse va fi în data de 18 iunie şi după data de 22 iunie.

Vremea în Transilvania

Pentru zona Transilvaniei, media maximelor termice va fi în creştere, de la 22 de grade, în prima zi, până la 31 – 32 de grade, în 21 şi 22 iunie, apoi va scădea şi se va situa în general între 11 şi 14 grade. Media minimelor termice se va situa în jurul valorii de 9 grade în primele două nopţi, va ajunge la 14 – 15 grade în dimineţile din intervalul 22-24 iunie, iar în ultimele zile va avea variaţii între 11 şi 14 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse şi mai intense în data de 18 iunie şi după 23 iunie.

În Maramureş, până la începutul celei de-a doua săptămâni, vremea va fi în general în încălzire. Media maximelor termice va urca de la 22 la 33 de grade, iar cea a minimelor de la 10 la 17 grade. În zilele care vor urma, valorile termice vor avea oscilaţii, între 27 şi 31 de grade în cazul mediei maximelor, şi între 11 şi 15 grade, în ceea ce priveşte media minimelor. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse şi mai intense în data de 18 iunie şi după ziua de 23 iunie.

Vremea în Moldova

În partea Moldovei, vremea se va încălzi treptat, până în jurul zilei de 22 iunie, de la 22 la 31 de grade – media maximelor de temperatură, şi de la 11 la 17 grade – în cazul mediei minimelor. În următoarele zile, media temperaturilor maxime se va situa între 25 şi 29 de grade, iar minimele vor oscila între 13 şi 16 grade. Averse vor fi posibile aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse şi mai intense pe 18 iunie şi după data de 23 iunie.

În Dobrogea, media maximelor termice va fi cuprinsă, în general, între 26 şi 30 de grade, iar minimele între 15 şi 19 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse şi mai intense în intervalul 15 – 19 iunie şi după data de 23 iunie.

În Muntenia, regimul termic va fi în general în creştere până în jurul datei de 22 iunie, când media temperaturilor maxime va porni de la 27 de grade şi va ajunge la 33 de grade. Minimele vor urca de la 13 grade la 18 grade. Ulterior, media maximelor va avea oscilaţii între 28 şi 32 de grade, în timp ce minimele se vor încadra între 15 şi 18 grade. Posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse şi mai intense în intervalul 15 – 19 iunie şi începând cu data de 23 iunie.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, media maximelor termice va fi în creştere, de la 27 de grade, luni, 15 iunie, până la 34 de grade, în 22 iunie, după care va scădea şi se va situa în general între 29 şi 33 de grade. Media minimelor termice se va situa în jurul valorii de 12 grade, în primele două nopţi, va ajunge la 18 grade în dimineţile din intervalul 22-24 iunie, iar în ultimele zile vor avea variaţii între 15 şi 18 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, în cursul săptămânii viitoare.

La munte, vremea va intra într-un proces de încălzire până în data de 22 iunie când media maximelor termice va atinge 22 de grade, iar cea a minimelor se va situa în jurul valorii de 18 grade. După această dată, valorile termice vor fi în uşoară scădere. Se vor semnala averse în fiecare zi, pe arii mai extinse şi mai importante cantitativ în perioada 17 – 19 iunie şi în cea de-a doua săptămână de prognoză.