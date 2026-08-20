Anunțul OMV Petrom după ce o dronă a fost distrusă lângă platforma Neptun Deep

Lucrările de dezvoltare a proiectului Neptun Deep nu au fost afectate de prezența dronei maritime, activitățile desfășurându-se conform graficului, au precizat, pentru HotNews, reprezentanții OMV Petrom.

„Colaborăm îndeaproape cu autoritățile române, inclusiv cu instituțiile relevante din domeniul securității naționale, pentru a asigura un cadru adecvat de protecție, monitorizare și intervenție pentru infrastructura energetică offshore din Marea Neagră”, a transmis OMV Petrom, la solicitarea HotNews.

Perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră / Sursă: OMV Petrom

Această cooperare vizează prevenirea, supravegherea și intervenția în situații de urgență, în conformitate cu practicile naționale și internaționale.

„Infrastructura energetică face parte din zona economică exclusivă (ZEE) a României, iar România face parte din NATO. Monitorizăm atent situația, iar, în tot acest timp, siguranța oamenilor noștri și integritatea operațiunilor noastre rămân prioritățile noastre principale. Activitățile în cadrul proiectului Neptun Deep se desfășoară conform graficului”, au adăugat responsabilii companiei petroliere.

Aceștia nu au precizat câte persoane lucrau pe platformă la momentul incidentului. Radu Miruță, ministrul Apărării, a precizat că erau sute de angajați în acel moment la fața locului.

Perimetrul petrolifer Neptun Deep se află la 160 kilometri în larg, în dreptul localității Tuzla. Situată în zona cu ape de circa 120 de metri adâncime, platforma Neptun Alpha are o înălțime totală de peste 225 de metri.

Dronă distrusă în Marea Neagră

Un avion de vânătoare românesc F-16 a distrus o dronă marină, joi, în Marea Neagră, în apropiere de platforma Neptun Deep. Drona marină era încărcată cu explozibil, potrivit ministrului Apărării.

„Drona marină distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră”, a anunțat Miruță pe contul său de Facebook.

Aceasta este a cincea dronă care este distrusă în spațiul aerian al României sau în apele Mării Negre. Primele patru drone au fost aeriene.