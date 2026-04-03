Anunțul reprezentanților Carrefour pentru România: Încercăm să nu scumpim înainte de Paști

Într-un dialog cu site-ul Economica, Arnaud Dussaix, directorul de Achiziţii şi Aprovizionare Carrefour, vorbește despre impactul scumpirii țițeiului și a gazului asupra prețurilor din magazin.



„Acum este o perioadă de turbulență. Nu știi exact ce trebuie să faci. Știm doar că, de anul trecut, consumul scade. Pe de altă parte, sunt costuri care cresc legat de ce se întâmplă în Golf. Depindem foarte mult de furnizori. Unii vin cu unele creșteri de preț, iar noi încercăm să îi temperăm, alții sunt conștienți că acum nu este momentul, pentru că avem un consum în scădere și ar fi bine să rămânem cu prețul jos dacă vrem să vindem în continuare. Încercăm să limităm toată creșterea (de la furnizori n.red.) și să ne asigurăm că nu scumpim înainte de Paști când toată lumea vine în magazin. Pentru moment limităm la maximum tot ce poate fi creștere de preț. Încercăm să protejăm puterea de cumpărare din România”, a declarat pentru Economica Arnaud Dussaix, numit recent în funcţia de director de Achiziţii şi Aprovizionare Carrefour.

Carrefour, cumpărat de familia Pavăl

Carrefour România operează 470 de magazine în 113 orașe din România. Grupul francez a anunțat în urmă cu două luni că își vinde magazinele din România către familia Pavăl (Dedeman) într-o tranzacție estimată la peste 800 de milioane de euro. Achiziția ar urma să fie finalizată în cea de-a doua parte a anului.