Anunțul Transelectrica despre aprovizionarea cu energie electrică, după ce au fost prognozate temperaturi de 36 de grade Celsius

Situația energetică națională este stabilă, iar capacitățile de producție disponibile, împreună cu cele de import, asigură necesarul de energie electrică al României, în contextul indisponibilizării Unităților 1 și 2 de la Cernavodă, a anunțat marți Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica.

Dispecerul Energetic Național estimează pentru perioada următoare un consum maxim de până la 7.400 MW la vârful de consum de seară, în condițiile în care, pentru perioada următoare, sunt prognozate temperaturi variabile, de la valori normale pentru această perioadă până la aproximativ 36 de grade Celsius, scrie Agerpres.

„În prezent, situația energetica este sub control, iar capacitățile de producție disponibile funcționează la niveluri ridicate și contribuie la compensarea indisponibilizării ambelor unități ale CNE Cernavodă. Aceste evoluții, coroborate cu capacitățile de import disponibile, care se mențin în parametri normali, indică faptul că, cel puțin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României”, au transmis reprezentanții Transelectrica, într-un comunicat.

De asemenea, la nivel regional, situația se menține stabilă, fără indisponibilități sau limitări care să afecteze condițiile de funcționare a piețelor de energie și de asigurare a fluxurilor transfrontaliere de energie electrică.

În comunicat se precizează că evoluțiile meteorologice din Europa Centrala oferă perspective favorabile pentru perioada următoare. Răcirea vremii și ploile din sudul Germaniei, Austria și Slovacia, prognozate și pentru următoarele zile, contribuie la creșterea debitului Dunării în zona superioară a fluviului.

Potrivit estimărilor disponibile, această creștere urmează să se propage în aval și ar putea fi resimțită la intrarea în România începând de săptămâna viitoare, ceea ce ar putea conduce la oprirea declinului actual al debitului și chiar la o ușoara creștere a acestuia.

„În cazul în care aceste prognoze se vor confirma, situația hidrologica ar putea permite reevaluarea opțiunii privind repornirea unei unități nucleare de la CNE Cernavodă, precum și creșterea producției hidroelectrice la Porțile de Fier”, menționează reprezentații Transelectrica.

Autoritățile și operatorii din sectorul energetic monitorizează permanent evoluția situației și capacitatea Sistemului Electroenergetic Național de a răspunde necesarului de consum, pentru menținerea siguranței, stabilității și continuității alimentării cu energie electrică.

„Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, prin Dispecerul Energetic Național, continuă să monitorizeze și sa gestioneze în timp real funcționarea Sistemului Energetic Național, în coordonare cu participanții relevanți din sectorul energetic”, menționează comunicatul.

Situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare, în contextul opririi Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă, au fost prezentate marți, la sediul Dispecerului Energetic Național, în cadrul ședinței Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Silviu Bușoi.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost analizate prognozele meteorologice pentru următoarele 10 zile, disponibilitatea capacităților de producție a energiei electrice și eventualele riscuri care ar putea afecta funcționarea Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

La reuniune au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, Transelectrica, Dispecerului Energetic Național, Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, principalilor producători și distribuitori de energie electrică, precum și ai Administrației Naționale „Apele Române” și Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Linii electrice care deservesc zona fabricilor industriale. FOTO: © Toa555 | Dreamstime.com