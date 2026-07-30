Anunțurile făcute de șeful ANSVSA pentru oierii care protestează. „Cred că n-am niciun motiv să îmi dau demisia”

Alexandru Nicolae Bociu, președintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), a convocat o celulă de criză, joi, de la ora 16, și le-a transmis oierilor care îi cer demisia un apel la „unitate”, într-un moment în care sectorul are nevoie de „o abordare integrată la nivel național”.

Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Corbu Vaslui și Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine Voiniceni au organizat un protest joi în Capitală, solicitând deblocarea exportului și compensarea integrală a pierderilor economice, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, tragerea la răspundere și eliberarea din funcție a persoanelor considerate responsabile pentru gestionarea defectuoasă a crizei și blocarea exporturilor, potrivit Agerpres.

Nemulțumirea crescătorilor vine în contextul în care, în 18 iunie, ministrul interimar al Agriculturii anunța că Executivul UE „a extins interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026, menținând totodată interdicția deja existentă pentru livrările către statele membre ale UE”, după „apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș”.

Șeful ANSVSA a spus că, și în opinia lui, decizia Comisiei Europene de a interzice exporturile de ovine și caprine din România către țările terțe este „disproporționată”.

Reacția șefului ANSVSA după ce i-a fost cerută demisia

Alexandru Nicolae Bociu a declarat pentru News.ro că înțelege „nemulțumirea crescătorilor de oi”, dar „suntem în fața unei probleme care are nevoie, în primul rând, de unitate”.

„Fără o abordare integrată la nivel naţional, nu vom face altceva decât să prelungim o criză cu repercusiuni grave pe un întreg sector. Prioritatea este să deschidem piaţa prin credibilitate, ştim cu toţii că credibilitatea vine din aplicarea normelor impuse de specialişti – specialiştii noştri, medicii veterinari, fermierii responsabili, autorităţi de control care să depisteze transporturile ilegale, cu toţii suntem împreună şi lucrăm la această revoltare a crizei”, a spus oficialul.

El consideră că nu are motive să demisioneze, „atât timp cât exportul pe toate liniile posibile se derulează în poziţie optimă, atât către Europa, cât şi către celelalte ţări – SUA, China, Vietnam”, iar în prezent există „20 de focare de pestă porcină africană şi un singur focar activ într-o fermă”, față de cele „1600” în „80 de ferme” care existau când a preluat mandatul.

„Fermierii, care îmi cer demisia, au fost cu mine când am deschis ţări în premieră pentru România – Algeria, Tunisia, Libia, Kuweit, am redeschis Arabia Saudită, Iordania, Africa Sub-Sahariană, atâta timp cât am reuşit să deschid SUA, China, Vietnam, atât timp cât am reuşit să fac aceste lucruri cu 1400 de oameni, cu multe posturi vacante în sistemul public şi plata medicilor veterinari redusă la jumătate, atâta timp cât în urma măsurilor pe care le ia ANSVSA exporturile de ovine au adus milioane de euro în România, cred că n-am niciun motiv să-mi dau demisia”, a continuat Bociu.

Alexandru Nicolae Bociu a precizat că specialiști și reprezentanți ai ANSVSA și Ministerului Agriculturii „lucrează la un plan care va fi prezentat Comisiei Europene”.

„ANSVSA nu susține vaccinarea în masă, la nivel național, a efectivelor de ovină”

Tot astăzi, într-o conferință de presă, Alexandru Nicolae Bociu a mai spus „ANSVSA nu susține vaccinarea în masă, la nivel național, a efectivelor de ovină”.

„Pentru că dacă mergem să vaccinăm în masă la nivel național, nu facem decât să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate. Reușim împreună, în 2026, în primele cinci luni ale anului, să aducem în România 500 de milioane de euro din exportul de ovine. Vorbim aici de 350 de milioane export de ovine vii și diferența de carcase”, a adăugat oficialul.

El a oferit detalii despre strategia care urmează să fie prezentată Comisiei Europene cu privire la vaccinarea ovinelor din două județe, Tulcea și Constanța.

„Nu vreau să vă ascund faptul că am discutat cu Comisia Europeană acest lucru și obținem gratuit 1.200.000 de doze de vaccin care sunt necesare pentru Tulcea și Constanța. Face parte din plan, dar nu este un un plan bătut în cuie și spun da, domnule, de mâine încep vaccinarea. Tocmai de aceea încerc să găsesc cele mai bune soluții pentru România, pentru că în momentul în care vaccinezi o zonă, din aceea zonă nu vor mai putea ieși către Europa carcasă și lapte și produse din lapte. Dar totodată, tot în această perioadă am avut discuții punctuale cu țările terțe, vorbesc aici de Iordania, Arabia Saudită, Tunisia, Libia, Kuweit, Maroc, Israel, pentru a putea renegocia certificatele”, a mai declarat șeful ANSVSA.