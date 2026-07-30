Incidente la protestul oierilor din Capitală. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene / Crescătorii de animale cer demiterea şefului ANSVSA

Sute de crescători de oi protestează, joi, în Piaţa Presei Libere din București, nemulțumiți de măsurile luate de autorități în ceea ce privește exportul, relatează Agerpres și News.ro. Ciobanii cer demiterea preşedintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil de modul în care a fost gestionată criza micilor rumegătoare.

Jandarmii bucureșteni au folosit spray-uri cu gaze lacrimogene la protestul crescătorilor de oi din Piața Presei, după ce unii dintre participanți au forțat gardurile instalate de forțele de ordine și au aruncat cu obiecte contondente.

„În jurul orei 09:45, participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță iritant-lacrimogenă”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Jandarmeria le-a recomandat participanților să coopereze cu forțele de ordine, să respecte recomandările acestora și să se delimiteze de conflicte de orice natură.

Protestarii dau vina pe ANSVSA pentru modul în care a fost gestionată pesta oilor declanșată în ultimele luni.

„Cei de la ANSVSA trebuie să facă ordine în România. În momentul de faţă sectorul ovin este în stare de disperare, nu ne mai putem vinde animalele, vă daţi seama, nu mai avem bani cu ce să le ţinem”, a declarat Ghiţă Ciobanu, pe numele adevărat Gheorghe Dănuleţiu, baciul de la Jina, judeţul Sibiu, devenit faimos în urma unei campanii publicitare de amploare pentru o companie de telefonie mobilă în anul 2013.

Revendicările oierilor

Crescătorii de oi cer reluarea exporturilor şi măsuri urgente pentru sectorul lor de activitate. Potrivit Digi 24, ciobanii se îndreaptă acum spre sediul Guvernului din Piața Victoriei, unde vor să rămână până seara.

Printre revendicările oierilor se mai numără și compensarea integrală a pierderilor economice, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, tragerea la răspundere şi eliberarea din funcţie a persoanelor considerate responsabile pentru gestionarea defectuoasă a crizei şi blocarea exporturilor.

Ciobanii mai solicită plata urgentă a despăgubirilor pentru pesta rumegătoarelor mici, protejarea fermelor de atacurile faunei sălbatice şi despăgubiri acordate în maximum 30 de zile, precum şi măsuri pentru creşterea competitivităţii sectorului ovin.

ANSVSA a anunţat, în 8 iulie, că instituie carantina internă de 30 de zile la oi şi capre pentru izolarea şi combaterea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), după descoperirea mai multor focare.

Autoritatea a elaborat un plan de eradicare a pestei prin vaccinarea animalelor, lucru cu care fermierii nu sunt de acord, scrie News.ro.

Între timp s-a ajuns la o altă variantă, instituirea unui sistem credibil de trasabilitate la cererea CE. În ambele variante, până la deblocarea exporturilor vor trece cel puţin trei luni, declara recent Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii.