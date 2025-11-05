Anxietate economică: cum explică televiziunea conservatoare Fox News victoria democraților în testul electoral major de marți din SUA

Nemulțumirile privind economia și costul de trai au determinat victoria democraților într-o serie de alegeri cu miză mare, stânga profitând de frustrarea alegătorilor, observă o analiză a Fox News.

La mai puțin de un an din mandatul lui Donald Trump, republicanii au pierdut primul test electoral major și totodată ultimul înainte de alegerile legislative intermediare din 2026.

Democrații au triumfat marți în trei scrutine cu miză mare, care s-au concentrat în mare parte pe anxietatea economică și problemele legate de costul de trai.

Reprezentanta democrată din New Jersey, Mikie Sherrill, l-a învins pe candidatul republican Jack Ciattarelli în cursa pentru funcția de guvernator al statului New Jersey, în timp ce fosta reprezentantă democrată Abigail Spanberger a învins-o pe adversara republicană Winsome Earle-Sears în cursa pentru funcția de guvernator al statului Virginia.

În New York, candidatul socialist democrat la funcția de primar al orașului, Zohran Mamdani, a revendicat victoria în fața fostului guvernator al statului, Andrew Cuomo, care a candidat ca independent, și asupra republicanului Curtis Sliwa.

Ca anul trecut, chestiunile economice au fost în topul preocupărilor alegătorilor, potrivit sondajelor realizate de Fox News. Iar candidații democrați au făcut campanie atacându-l pe Trump.

Principalele preocupări ale alegătorilor

Cele trei victorii au venit în contextul în care republicanii au încercat să pătrundă în teritorii istorice liberale sau de stânga, inclusiv prin campanii pentru reducerea impozitelor, scrie site-ul Fox News.

Triumful democraților a venit în zone liberale sau care tind în mare parte spre democrați – deci nu au fost neapărat surprinzătoare.

În toate cele trei alegeri însă, economia și costul de trai au fost principalele preocupări, potrivit datelor sondajelor, candidații liberali aruncând vina pe Casa Albă pentru anxietatea economică, observă televiziunea.

În New Jersey, alegătorii au declarat că impozitele extrem de ridicate ale statului și economia au fost principalele probleme care i-au determinat să se prezinte la urnele de vot, potrivit datelor sondajului Fox News Voter Poll.

În Virginia, jumătate dintre alegători au declarat că economia a fost principala lor preocupare, mai mult decât dublul celor care au declarat că sănătatea a fost principala lor preocupare, potrivit datelor sondajului Fox.

În New York, costul de trai a fost de departe principala preocupare a alegătorilor, potrivit datelor sondajului Fox News Voter Poll, Mamdani obținând o victorie semnificativă asupra adversarilor săi.

Viziunea lui Trump despre Mamdani: „Un comunist care amenință economia orașului”

Mamdani a candidat propunând măsuri sociale precum magazinele alimentare administrate de oraș pentru a reduce costurile alimentelor, gratuitate în autobuzele publice, creșe gratuite, înghețarea chiriilor pentru locuințele cu chirie stabilizată și alte propuneri de locuințe accesibile.

Alegătorii au răspuns votând pentru democrați.

Trump și alți conservatori l-au criticat pe Mamdani, calificându-l drept „comunist” care amenință economia orașului New York și simbolul capitalismului american, în timp ce susținătorii stângii au susținut că el va reduce povara financiară pentru locuitorii care se confruntă cu chirii, taxe și costuri alimentare extrem de ridicate.

„Zohran Mamdani, un comunist nebun 100%, tocmai a câștigat primarele democraților și este pe cale să devină primar”, a scris Trump pe Truth Social în iunie. „Am mai avut radicali de stânga înainte, dar asta devine puțin ridicol. Arată TERIBIL, vocea lui este enervantă, nu este foarte inteligent”, a spus Trump.

Împotriva politicilor lui Trump

Tripla victorie democrată a venit după ce candidații liberali au făcut campanie, în parte, împotriva politicilor administrației Trump și a problemelor legate de costul de trai.

„Donald Trump trebuie să răspundă direct locuitorilor din Virginia de ce reduce în mod activ locurile de muncă din Virginia și afectează economia statului”, a declarat Spanberger în octombrie.

„Administrația Trump a adoptat o abordare brutală a guvernării, care a afectat lucrătorii, întreprinderile și economia din Virginia”, a spus ea.

După victoria de marți, Spanberger a asigurat că va revigora economia statului.

„Virginia a ales pragmatismul în detrimentul partizanatului”, a spus Spanberger. „Am ales comunitatea noastră în detrimentul haosului”, a adăugat ea.

Sherrill a descris economia actuală ca fiind o „catastrofă”, afirmând că taxele vamale impuse de Trump ar fi dezastruoase.

„Donald Trump tocmai a implementat cea mai mare creștere a impozitelor din viața mea – o catastrofă economică pentru familiile din New Jersey”, a declarat Sherrill în aprilie, când Trump a anunțat creșterea taxelor pentru importuri.

„Acest lucru va duce la o creștere a costurilor de aproape 4.000 de dolari pe an, iar multe companii au anunțat deja concedieri. Nu e de mirare că Wall Street Journal a numit-o „cel mai prost război comercial din istorie”, a mai spus ea.

New Jersey, un stat profund democrat, părea pe cale să devină mai republican după ce alegerile federale din 2024 au arătat că Trump a făcut progrese în rândul alegătorilor de acolo.

Acest lucru nu s-a întâmplat.

Trump a răspuns marți la victoriile democraților trimițând la sondajele care sugerează că blocajul guvernamental este parțial de vină pentru înfrângerea republicanilor.

El a amintit de asemenea că nu s-a aflat pe buletinul de vot.