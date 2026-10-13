Apariție-eveniment în această seară, într-o emisiune la PRO TV: „Pentru bine este above the stars”

Emisiunea MasterChef România ajunge în această seară la Rimetea, la poalele Apusenilor, la doar câțiva kilometri de Cluj. Aici concurenții vor găti pentru unul dintre cei mai mari actori ai României.

„Dragii mei, e o zi cu totul aparte în bucătăria MasterChef, este o zi de care show-ul nostru este

foarte mândru. Vom trăi cu toții niște emoții pe care nu le-am trăit vreodată în acest show. Am

schimbat puțin decorul, s-a schimbat și starea. Starea noastră, a tuturor, de astăzi se numește

emoție. Episodul de astăzi este un omagiu. Veți găti pentru Florin Piersic și oaspeții lui. Acest

episod este închinat în totalitate acestui uriaș al scenei și filmului românesc”, spune prezentatoarea show-ului, Gina Pistol, potrivit postului tv.

Dorel Vișan, Florin Piersic și cei trei chefi. Foto: PRO TV

Aperitive cu dedicație

Echipa lui Chef Sorin Bontea va pregăti un aperitiv numit „Aplauze”, echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu va realiza felul principal „Mulțumesc!”, iar echipa lui Chef Florin Dumitrescu va pregăti un desert care va purta numele „Te iubim, Florin!”.

„Pentru mine, Florin Piersic este above the stars. Este ceva ce rar vom avea, de aici încolo, posibilitatea să vedem”, spune chef Cătălin Scărlătescu

Florin Piersic are 90 de ani.