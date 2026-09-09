Apariție surpriză în sala de judecată, la primul termen în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra

Fosta deputată PSD Laura Vicol se numără printre avocații unuia dintre inculpații din dosarul în care sunt judecați Călin Georgescu și Horațiu Potra. Ea și-a făcut apariția astăzi, la primul termen al procesului.

Procesul în care Călin Georgescu, fostul mercenar Horaţiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale a început miercuri cu o amânare, la Curtea de Apel București.

Călin Georgescu nu a venit la instanță și a cerut prin avocați ca procesul să fie amânat. Solicitarea a fost acceptată, fiind stabilit termen pentru 28 septembrie.

În sala de judecată s-au aflat Horațiu Potra și mai mulți inculpați din dosar, precum și avocații acestora, între care Laura Vicol.

Laura Vicol Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Vicol este avocata lui Dan Cristian Panță, fost consilier local la Mediaș și unul dintre oamenii de bază ai lui Horațiu Potra, conform procurorilor. Procurorii Parchetului General îl menționează în rechizitoriu printre cei care, sub coordonarea lui Horațiu Potra, l-au finanțat pe Călin Georgescu atât în perioada de precampanie, cât și pe durata derulării campaniei electorale.

Laura Vicol a fost deputată și președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților și a demisionat în octombrie 2024, după ancheta Recorder despre schema Nordis. Vicol a fost acuzată de procurorii DIICOT că s-a implicat activ în activitatea infracționară a companiei Nordis, unde soțul său Vladimir Ciorbă se număra printre acționari.