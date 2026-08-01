Apel către Bruxelles, semnat de 22 de țări, după criza Ceuta: „Nu putem permite să se creeze impresia că acest lucru este posibil”

Douăzeci și doi de lideri ai Uniunii Europene, printre care prim-ministrul italian și cancelarul german, au solicitat sâmbătă o „videoconferință de urgență” a miniștrilor europeni de interne pentru a evalua și a răspunde la situația creată de intrarea ilegală a zeci de mii de migranți în enclava spaniolă Ceuta.

„Nu putem permite ca trecerile masive și necontrolate, instrumentalizarea migrației sau alte amenințări hibride să creeze impresia că este posibil să se intre ilegal în Uniunea Europeană. Și că o intrare ilegală se poate transforma ulterior într-o ședere legală”, consideră cei 22 de semnatari ai unei scrisori deschise.

„Evenimentele din ultimele zile necesită un răspuns european imediat și coordonat”, afirmă aceștia în scrisoarea adresată președinției irlandeze a UE, președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

O inițiativă lansată de Meloni și Frederiksen

Inițiativa a fost lansată de prim-ministrul italian Giorgia Meloni, a cărei țară a suspendat temporar normele spațiului Schengen în ceea ce privește Spania, și de omologul său danez, Mette Frederiksen, care a considerat vineri că UE ar trebui să ia în considerare suspendarea cooperării Schengen cu Spania.

Printre ceilalți semnatari se numără cancelarul german Friedrich Merz și prim-miniștrii din Ungaria, Suedia și Polonia, dar nu și liderii Franței și Portugaliei, ale căror țări sunt vecine imediate ale Spaniei.

„Această reuniune ar trebui să permită efectuarea unei evaluări comune a situației și convenirea unui răspuns european coordonat, care să includă mobilizarea rapidă a instrumentelor disponibile ale Uniunii Europene, precum și sprijinul necesar acordat Spaniei pentru a restabili un control efectiv al frontierei externe a Uniunii și pentru a împiedica noi treceri necontrolate”, se menționează în scrisoare.

„Miniștrii ar trebui, în special, să examineze posibilitatea consolidării sprijinului acordat de Frontex (agenția europeană însărcinată cu supravegherea frontierelor, n.r.), precum și eficacitatea cooperării Uniunii Europene cu Marocul”, precizează aceasta.

Zeci de mii de migranți au pătruns ilegal în ultimele zile în enclava spaniolă Ceuta, venind din Maroc. Spania a afirmat sâmbătă că situația a revenit „aproape” la normal, prim-ministrul său, Pedro Sanchez, denunțând atitudinea „egoistă” a anumitor țări din UE.