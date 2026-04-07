Apel pe ultima sută de metri pentru stoparea escaladării războiului. Propunerile făcute de țara mediatoare pentru SUA și Iran

Prim-ministrul Pakistanului Shehbaz Sharif i-a cerut președintelui SUA Donald Trump să extindă cu două săptămâni termenul-limită pe care l-a fixat Iranului pentru a pune capăt blocadei petrolului din Golf, informează Reuters.

Pakistanul a fost intermediarul prin care Statele Unite și Iranul au comunicat condițiile lor pentru încetarea ostilităților, însă mediatorii de la Islamabad nu au obținut semnale că cele două state ar fi dispus la un compromis.

„Pentru ca diplomația să-și urmeze cursul”

„Pentru a permite diplomației să-și urmeze cursul, îi cer în mod onest președintelui Trumă să extindă termenul-limită cu două săptămâni. Pakistanul, cu toată sinceritatea, cere fraților iranieni să deschidă strâmtoarea Ormuz pentru o perioadă similară de două săptămâni, ca semn de bunăvoință”, a scris Shehbaz Sharif într-o postare pe X.

Încercarea premierului pakistanez de a obține un minim compromis vine cu numai câteva ore înainte de expirarea ultimatului dat de Trump Iranului pentru redeschiderea circulației maritime prim strâmtoarea Ormuz.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că președintele Trump a primit propunerea și că-i va răspunde.

Niciuna dintre tabere nu a dat semne în ultimele ore că ar fi dispusă la concesii. Donald Trump este „singurul” care știe „ce va face” în Iran, a declarat marți purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, cu câteva ore înainte de expirarea ultimatumului, în noaptea de marți spre miercuri, ora 03.00, ora României.

Amenințări reciproce între Teheran și Washington

Iranul şi Statele Unite au continuat să schimbe mesaje prin intermediul Pakistanului, a declarat marţi pentru Reuters o sursă iraniană de securitate de rang înalt, însă Teheranul nu va arăta flexibilitate cât timp Washingtonul continuă să-i ceară „să capituleze sub presiune”.

Potrivit sursei, Qatarul a transmis luni mesajul Teheranului către SUA şi ţări din zonă conform căruia dacă Washingtonul va ataca centralele electrice iraniene, „întreaga regiune şi Arabia Saudită vor intra în întuneric total odată cu loviturile de represalii ale Iranului”.

„Dacă situaţia scapă de sub control, aliaţii Iranului vor închide şi Strâmtoarea Bab El-Mandeb”, a indicat sursa.

Marți, liderul de la Casa Albă a lansat cea mai dură amenințare la adresa Iranului, pe fondul ultimatumului adresat regimului de la Teheran.

Donald Trump a avertizat din nou Iranul să încheie un acord, afirmând că „o întreagă civilizație va pieri în această seară” dacă nu se ajunge la înțelegere care să pună capăt conflictului.

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a Lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”, a scris Trump într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.